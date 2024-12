Una agricultora de un pueblo de Córdoba compara su ropa para ir al campo con la de las influencers: "La misma"

En una época en la que las redes sociales dictan muchas de las tendencias de moda, una agricultora de un pueblo de Córdoba ha decidido mostrar, a través de su publicación, lo que realmente implica trabajar en el campo, lejos de las imágenes pulidas de influencers que se han hecho populares por compartir su "look agrícola" en plataformas como Instagram.

Azucena compartió un video en su cuenta de Instagram bajo el título: “Un día conmigo yendo al campo, en este caso a la recogida de la aceituna. No todos los get ready with me son glamurosos, pero es la realidad de la vida agrícola”. En la publicación, la agricultora se muestra con su atuendo habitual para trabajar: ropa cómoda y funcional que, según ella, lleva utilizando más de 15 años, destacando la longevidad y la resistencia de su vestimenta.

La publicación de Azucena ha generado una oleada de reacciones en las redes sociales, tanto de apoyo como de críticas. Algunos usuarios se han sorprendido por el contraste entre su estilo de vida y el de las jóvenes que muestran cómo se preparan para "trabajar en el campo", generalmente con prendas de moda y bien arregladas, en lugar de ropa cómoda y funcional.

Uno de los comentarios más destacados fue el de un usuario que, con tono jocoso, señaló: "Ese jersey está muy limpio y nuevo para ser de la aceituna. ¡Ánimo, que el aire libre del campo no es como en ningún otro trabajo!". A lo que Azucena respondió con humor: "Me ha salido esa ropa buenísima y mira que la uso para el campo".

Sin embargo, su publicación también ha puesto sobre la mesa una discusión más profunda sobre las diferencias entre el trabajo agrícola y las representaciones distorsionadas que a veces se muestran en las redes sociales. Azucena explicó que para los que trabajan en el campo, como ella, la ropa es una herramienta más. No se busca glamour, sino durabilidad y comodidad.

Este fenómeno ha cobrado relevancia en los últimos meses, cuando varias influencers han comenzado a mostrar cómo "trabajan en el campo" como parte de sus contenidos, sin realmente involucrarse en el arduo trabajo que supone la agricultura. Con fotos perfectamente arregladas en paisajes naturales, y vestidas con prendas que parecen sacadas de una pasarela, estas publicaciones han generado una controversia entre los profesionales del sector agrícola, quienes consideran que esta tendencia puede desvirtuar la dura realidad del trabajo rural.

Azucena, quien lleva años recogiendo aceitunas y otros productos agrícolas, no duda en señalar las diferencias entre su día a día y las representaciones "glamurosas" que algunas influencers hacen de la vida rural. La agricultora, conocida en su pueblo por su dedicación al campo, aprovechó la viralidad de su publicación para lanzar un mensaje claro.

Mientras tanto, el debate sobre la representación del trabajo rural en las redes sociales sigue abierto, y muchas personas han expresado su apoyo a Azucena, valorando su sinceridad y el esfuerzo detrás de su labor diaria.