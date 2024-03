Un Martes Santo, hermandades repletas de juventud y devoción

Hoy muchas hermandades vuelven a las calles de la capital cordobesa. La primera será la hermandad de la Sangre a las 16:40 horas desde la Iglesia Conventual del Santo Ángel en la plaza de Capuchinos. Lo hará con el siguiente recorrido: Jardines Fray Ricardo, Conde Torres Cabrera, Ramírez de las Casas Desa, Cardenal Toledo, Carbonell y Morand, Capitulares, Diario de Córdoba, San Fernando, Cruz del Rastro, Ronda de Isasa, entrada C.O. 19:42, Triunfo, Torrijos, Puerta del Perdón, Puerta de las Cofradías 20:22 horas, interior S.I. C., Patio de los Naranjos, salida C.O. 20: 47 horas, Magistral González Francés, Cardenal González, Cruz del Rastro, San Fernando, Diario Córdoba, Capitulares, Carbonell y Morand, Paz y Esperanza y entrada a templo a las 23:25 horas. Este año esta hermandad estrena un llamador que encontraremos en el palio de la Virgen de los Ángeles, que mostrará la iglesia de la Porciúncula de Asís.





Semana Santa en Córdoba:

Nuestro Padre Jesús de la Sangre





Nuestro Padre Jesús de la Sangre irá acompañado por la Banda de Cornetas y Tambores de Jesús Cautivo de Málaga, y la Virgen Reina de los Ángeles por la Banda de Música María Santísima de la Esperanza.





UNIVERSITARIA





La segunda hermandad en procesionar será la Universitaria con salida a las 17:15 horas. Procesiona con dos pasos: el primero es el del Santísimo Cristo de la Universidad, que representa a Cristo muerto en la cruz y va en silencio. Impresionante ver las heridas que sufrió Jesús, basadas en la Sábana Santa. El segundo de los pasos es el de Nuestra Señora de la Presentación, que también procesiona en silencio. Se recomienda ver por las calles estrechas de vuelta como Carlos Rubio a las 22.00 horas. Esta hermandad procesiona en silencio.





Santísimo Cristo de la Universidad





Para no perdernos la belleza de su titular, podemos acercarnos por alguna de las calles por donde tiene previsto su cortejo: Arroyo de San Rafael, Ronda de Andújar, plaza de la Magdalena, Ancha de la Magdalena, Alfonso XII, plaza de San Pedro, Don Rodrigo, Lineros, Lucano, Cardenal González, Ronda de Isasa, entrada C.O. 19:32 horas, Triunfo, Torrijos, Puerta del Perdón, Puerta de las Cofradías 20:12 horas, interior S.I.C., Patio de los Naranjos, salida C.O. 20:37 horas, Magistral González Francés, Cardenal González, Lucano, Liineros, Carlos Rubio, plaza de la Almagra, Gutiérrez de los Ríos, Fernán Pérez de Oliva, Realejo, Santa María de Gracias y entrada a templo a las 23:20 horas.





EL BUEN SUCESO





La hermandad del Buen Suceso pondrá su cruz de guía en la calle a las 17:10 h. desde la parroquia de San Andrés Apostol. El primero de sus dos pasos es el de Nuestro Padre Jesús en el Buen Suceso. Representa el momento en el que Jesús carga con la cruz con ayuda del Cirineo, ante la mirada de María de Salomé, María de Cleofás y un romano, completan el misterio San Juan y María Magdalena. En 2023 el Señor del Buen Suceso estrenó su túnica bordada, y al igual que pudimos apreciar el canasto completamente tallado del paso de misterio y los respiraderos del paso de palio.

Su recorrido será: Realejo, Muñices, plaza de la Magdalena, Borja y Pavón, Alfonso XII, San Pedro, Don Rodrigo, Lineros, Lucano, Cruz del Rastro, Ronda de Isasa, entrada C.O. 20:15 horas, Triunfo, Torrijos, Puerta del Perdón, Puerta de las Cofradías 20:55 horas, interior S.I.C., Patio de los Naranjos, salida C.O. 20:37 horas, Magistral González Francés, Cardenal González, Cruz del Rastro, San Fernando, Capitulares, San Pablo y entrada a templo a las 23:30 horas.





LA AGONÍA





La hermandad de la Agonía pondrá su cruz de guía en la calle a las 17:50 h, desde la Santa Iglesia Catedral. El primero de sus dos pasos es el del Santísimo Cristo de la Agonía, representando el momento en el que un centurión le acerca una lanza con una esponja con vinagre a Jesús ya crucificado, completan la escena Longinos y un romano jugándose la túnica del Señor. Lo acompañará la Banda de Cornetas y Tambores Nuestra Señora de la Salud. El segundo de los pasos es el de Nuestra Señora de la Salud que irá acompañada musicalmente por la Banda Municipal de Música de Lora del Río.





Nuestra Señora de la Salu





El recorrido: Puerta de Santa Catalina, Magistral González Francés, Cardenal González, Cruz del Rastro, Ronda de Isasa, entrada C.O. 19: 10 horas, Torrijos, Puerta del Perdón, Puerta de las Cofradías 19:50 horas, interior S.I.C., Patios de los Naranjos, salida C.O. 20:15 horas, Magistral González Francés, Cardenal González, Cruz del Rastro, San Fernando, Diario Córdoba, Capitulares, San Pablo, Hermanos López Dieguez, Enrique Redel, Santa Isabel, plaza de Santa Marina, Mayor de Santa Marina, Puerta del Colodro, Alonso El Sabio, Glorieta Almogávares, Acera Fuente de la Salud, Fuente de la Salud, Dean Francisco Xavier, Pintor Monroy, Santas Flora y María, y entrada a templo 2:00 de la madrugada.

El Santísimo Cristo de la Agonía lo acompaña la Banda de Cornetas y Tambores de Nuestra Señora de la Salud, y el paso de palio de Nuestra Señora de la Salud, la Banda Municipal de Música de Lora del Río.





EL PRENDIMIENTO





La hermandad del Prendimiento tiene su salida a las 18:35 desde la iglesia de María Auxiliadora. Su recorrido es: María Auxiliadora, plaza de San Lorenzo, Jesús del Prendimiento, Ronda de Andújar, Alfonxo XII, plaza de San Bartolomé, plaza Vizconde de Miranda, plaza de San Pedro, Don Rodrigo, Lineros, plaza del Potro, Cruz del Rastro, ronda de Isasa, entrada C.O. 21:32 horas, Triunfo, Torrijos, Puerta del Perdón, Puerta de las Cofradías a las 22:23 horas, interior S.I.C., Patio de los Naranjos, salida C.O. 22:37 horas, Magistral González Francés, Cardenal González, San Fernando, Capitulares, San Pablo, San Andrés, Realejo, Santa María de Gracia, plaza de San Lorenzo, María Auxiliadora, y entrada a templo a las 1:55 horas.





Nuestro Padre Jesús en su Prendimiento









El paso de misterio de Jesús en su Prendimiento lo acompaña la Agrupación Musical Santísimo Cristo de Gracias (Córdoba) y a Nuestra Señora de la Piedad la Asociación Musical de la Algaba de Sevilla.





SANTA FAZ





La última hermandad en salida en este Martes Santo será la hermandad de la Santa Faz, a las 19:00 horas desde la parroquia de San Juan y Todos los Santos en la calle Lope de Hoces. Su recorrido: Paseo de la Victoria, Pintor López Obrero, Doctor Fleming, Santos Mártires, Santa Tereza Jornet, Ronda de Isasa, entrada C.O. 20:42 horas, Triunfo, Torrijos, Puerta del Perdón, Puerta de las Cofradías 21:22 horas, interior S.I.C., Magistral González Francés, Corregidor Luis de la Cerda, Deanes, plaza Agrupación de Cofradías, Blanco Belmonte, Barroso, plaza San Juan, Leopoldo de Austria, plaza de Pineda, plaza Ramón y Cajal, Tesoro y entrada a templo a alas 0:20 horas.









Este año Nuestro Padre Jesús Nazareno estará acompañado por la Agrupación Musical Nuestro Padre Jesús de la Pasión de Linares, y el paso de palio de María Santísima de la Trinidad por la Banda de Música de la Asociación Musical Tubamirum de Cañete de las Torres.





Sigue en directo el Martes Santo a través de Catedral TV