VOX Córdoba califica el IMTUR como "la cueva de Alibabá" y anuncia acciones judiciales

El Grupo Municipal de VOX en el Ayuntamiento de Córdoba ha contratado los servicios de un abogado para “estudiar las facturas que se han tramitado por parte del Instituto Municipal de Turismo, la gran mayoría de ellas sin soporte y sin ninguna justificación”, así lo ha explicado la portavoz, Paula Badanelli.

“Nos personamos en el IMTUR para solicitar este tipo de documentación y no es que no quieran darnos la información es que nos han dicho que no existe desglose de algunas facturas de las que estamos hablando, y no hay nada registrado nada del encargo, nada por escrito, ningún informe de si se ha prestado o no el servicio. Por esta razón vamos a iniciar los trámites oportunos para llevar al juzgado algunos procedimientos que ahora mismo, previo estudio, consideramos pueden ser irregulares”, ha señalado Badanelli.

La portavoz municipal de VOX ha explicado que “existen contratos menores, decenas de contratos menores, en eventos como el Kitchen, que no tienen ninguna justificación. Han realizado este tipo de contratos por debajo de tres mil euros para evitar la fiscalización de los mismos, el problema es que sumando todos los contratos estamos hablando de cientos de miles de euros”.

En lo referente a la facturación, Badanelli ha añadido que “hay facturas escandalosas, comidas de diez personas por encima de los dos mil euros, de test de antígenos cercanas a los tres mil euros, además no saben explicarnos qué tipo de test son, a quién se han hecho, no se ha hecho un seguimiento de los servicios contratados. Tampoco se han pedido ofertas del servicio que se contrataba, no se ha garantizado el precio del mercado, facturas muy sospechosas que tienen que ser estudiadas por este Grupo Municipal”.

Por último, Paula Badanelli ha explicado que “hacer estas cosas sin pudor por parte del IMTUR nos resulta inadmisible. Ya que a nuestro juicio se están procediendo a contrataciones de forma dudosa e irregular, vamos a estudiarlo en manos de profesionales para garantizar que el dinero público se gasta con eficiencia y honradez”.