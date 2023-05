El votante indeciso decantará la balanza en unas elecciones municipales sin mayorías absolutas en Córdoba

El Partido Popular ganaría las elecciones del 28 de mayo en Córdoba, pero necesitaría pactar con VOX para gobernar. Son los resultados que se desprenden del Barómetro de Opinión Pública y Política elaborado por el área de sociología y derecho constitucional de la Universidad de Córdoba a través de 402 llamadas telefónicas y un margen de error del 5%. El PSOE sería la segunda fuerza, con el 24,51% de los votos, que le valdrían para obtener entre siete y ocho ediles, frente a los ocho actuales. El resultado, no obstante, no arroja una conclusión clara, puesto que no se conoce el nivel de abstención que se producirá. Según el estudio, el Partido Popular sacará entre 12 y 13 concejales, el Partido Socialista se moverá entre siete y ocho concejales; la confluencia de Izquierdas, Hacemos Córdoba, tiene una foto fija de siete, y a Vox se le atribuyen entre dos y tres. Ciudadanos se quedaría sin representación municipal en Córdoba, como ocurrió en las elecciones andaluzas de junio de 2022.

La mayoría absoluta se fija en 15 concejales, por lo que el voto de los indecisos acabará determinando el futuro gobierno local. En términos de gobernabilidad, el bloque de izquierdas y el centro izquierda y el bloque de derechas y centro derechas se encuentran en situación de empate técnico. "Que el 43% no sepa a quién va a votar significa que el marco electoral está abierto, nadie puede decir que ha ganado. No sabemos cuál será el perfil que más se va a abstener de ir a las urnas, si el votante de derechas o el de izquierdas; el motivado o el enfadado. Lo cierto es que, hoy por hoy, el concejal número 15 no está decidido todavía", ha expresado David Moscoso, jefe del proyecto e investigador de la UCO. Se trata de un estudio analítico que contempla muchas más variables, además de la intención de voto, puesto que "estamos en un momento de alta volatilidad en todos los países occidentales. Presentamos una foto fija, que puede modificarse, puesto que una mera pregunta de intención directa no lleva a ningún sitio porque el voto es muy emocional”, ha añadido Jaime Aja, investigador de la UCO en el área de sociología.



José María Bellido (PP) y Antonio Hurtado (PSOE) son los dos candidatos a la alcaldía más conocidos, aunque solo Bellido y Juan Hidalgo (Hacemos Córdoba) aprueban en la valoración cordobesa. El candidato del PP a la reelección como alcalde, José María Bellido, ha destacado que "no está en duda la victoria del PP", si bien ha pedido a los cordobeses que le den "la mayoría suficiente para gobernar con manos libres y sin depender de nadie. La otra otra opción es un batiburrillo de partidos que los electores ya han rechazado en otras ocasiones". Por su parte, el candidato del PSOE, Antonio Hurtado, ha afirmado que el resultado "pone de manifiesto que Córdoba tendrá probablemente un alcalde socialista, lo que depende de la movilización de nuestros votantes". Finalmente, Juan Hidalgo ha pedido el voto para la confluencia para "evitar un retroceso de derechos con la entrada en el gobierno local de la ultraderecha".









Otros indicadores sociales

Más de la mitad de la población cordobesa considera que lasituación económica es mala o muy mala. Es una percepción que ha mejorado en un 11% si nos fijamos en lo que decían los cordobeses en noviembre de 2020, en plena pandemia. La inflación ha sido un factor determinante en esta percepción: 9 de cada 10 personas hogares considera que su poder adquisitivo ha disminuido, con un impacto especial sobre el coste de la cesta de alimentos y los gastos de la electricidad - a pesar de que los precios que más han bajado han sido los de los gasto energéticos.

Siete de cada diez cordobeses consideran que la provincia ofrece pocas o ninguna posibilidad de encontrar empleo.Con estos datos, el estudio ha concluido que una de cada cuatro ha pensando en emigrar a otra ciudad española o al extranjero para encontrar ese ansiado empleo. La mitad son menores de 34 años y el 30% tienen estudios universitarios. En este sentido, hay que destacar que Córdoba se encuentra a la cabeza de Andalucia respecto al resto de las capitales en materia de emigración.

Finalmente, ocho de cada diez cordobeses considera que Córdoba no está preparada para afrontar las consecuencias del cambio climático.Esta percepción es conjunta en la sociedad cordobesa independientemente de su intención de voto. Entre las medidas para hacerle frente, se encuentran la mejora de la gestión del agua, enfocada en el control de pozos y la limitación del consumo; la reforestación de parques y ampliación de zonas verdes; y el uso de energias alternativas y limpias.









