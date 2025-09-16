VIMCORSA invertirá casi 13 millones en 2026 para impulsar 948 viviendas de protección oficial. De ellas, 759 se destinarán a venta y 189 a alquiler. El objetivo municipal es que en el Plan General de Ordenación Urbana de los nuevos suelos de expansión de la ciudad se destinen un cincuenta por ciento a viviendas de protección oficial. El presidente de Vimcorsa, Miguel Ángel Torrico, ha ironizado sobre las ayudas estatales a la vivienda y recordado la reclamación histórica a la presidencia del gobierno español del suelo de la antigua cárcel de Fátima.

Para Torrico, esta inversión supone “el mayor esfuerzo en vivienda pública por parte de Vimcorsa de los últimos 20 años. Ningún Gobierno municipal ha abordado con tanta ambición el problema de la vivienda”. Entre las 948 viviendas proyectas para 2026 "no se incluyen la mayoría de promociones que estamos desarrollando también a través del plan VIVE". Una herramienta para ofertar alojamientos asequibles a menores de 35 años.

en el pretorio habrá 65 viviendas para menores de 35 años

Respecto a la ubicación de esas VPO, 30 viviendas en régimen de venta se ofrecerán en el Campo de la Verdad con el proyecto de ejecución ya redactado y hay otras tres grandes promociones previstas para la zona de la Huerta de Santa Isabel, la gran zona de expansión urbana que tendrá Córdoba en los próximos años. En el Pretorio, merced al Plan Vives, habrá 65 viviendas para jóvenes menores de 35 años en régimen de alquiler. Por último, en Villarrubia habrá 34 alojamientos en alquiler para jóvenes y mayores que todavía están pendientes de la subvención regional y estatal.