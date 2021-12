La venta de test de antígeno se dispara ante las comidas familiares y de empresas

La llegada de la Navidad, y con ella las comidas y fietas familiares y de empresa han provocado que muchos acudan a la farmacia para realizarse un test de antígeno. En concreto, tal y como ha explicado en COPE Rafael Casaño, presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Córdoba, la venta se ha incrementado cuando han empezado a notificarse más contagios.

El presidente del COF ha querido resalta que estos test tienen un alta especificidad, en concreto del 97%, de forma que no siempre los negativos son fiables: "Depende de la cantidad de carga viral que se detecte en nuestro organismo, estos test nos garantizan o no la presencia del virus. Un positivo siempre es claro, pero no siempre lo es un negativo".

Casaño ha recordado que, a pesar de dar negativo, es necesario seguir guardando todas las medidas de seguridad que ya conocemos: distanciamiento, lavado de manos y ventilar los espacios cerrados, así como utilizar correctamente la mascarilla.

Ante la posibilidad de adquirir estos test en las farmacias, el presidente del Colegio de Farmacéuticos ha recordado a los cordobeses que tienen a su disposición en todas las farmacias cordobesas una guía sobre la realización de estos test, que pueden consultar y recurrir, en caso de no poder escuchar las indicaciones del farmacéutico.

Respecto al abastecimiento, Casaño ha llamado a la tranquilidad y ha explicado que el suministro está garantizado en estas fiestas para todas aquellas personas que deseen adquirir estas pruebas.