Una semana entre ruinas y vidas perdidas: "La niña a la que salvamos va a tener otra oportunidad"

La escalera mecánica por la que se les esperaban se ha estropeado, así que hay que dirigirse a otra. Son las 17:40 y el panel informativo de RENFE ya avisa de que el AVE llega con un un retraso de diez minutos, habrá que esperar hasta menos cinco. Allí, a los pies de la nueva escalera, empiezan a llegar familiares. Tres mujeres, un niño y una niña y dos bebés. Un globo verde que espera a papá: "Eres mi superhéroe favorito". Comienzan a salir viajeros que no entienden muy bien que está ocurriendo, algunos preguntan, "¿por qué está aquí la prensa?".

Lo que ocurre es que Gregorio Martín, Salvador García y Antonio Caballero regresan a casa después de una semana en Elbistán, epicentro turco de uno de los peores terremotos que se recuerdan en la historia reciente. De momento, 30.000 vidas se ha llevado.

Audio





Allí, los tres rescatistas, pertenecientes a la ONG Bomberos Unidos Sin Fronteras y al Consorcio Provincial, de Baena, Priego de Córdoba y Lucena, han trabajado "casi sin dormir ni comer" para tratar de encontrar vidas entre las ruinas de edificios enteros venidos abajo. Lo consiguieron: salvaron la de una joven de 25 años. "Bebe zumo, venga, poco a poco, Vero", le decían mientras pensaban en la manera de crear galerías que la sacaran de allí. "Por momentos era muy frustante, nos costó 14 horas sacarla de allí y por momentos sentíamos el cansancio y la impotencia. Estaba totalmente atrapada y no era accesible", cuenta Antonio Caballero. No obstante, Gregorio le añade al cansancio "el ánimo que nos dábamos entre compañeros. Piedra a piedra hasta la sacarla se veía más factible".

Cuando los tres aparecen, la estación se funde en un aplauso sincero. Los niños corren a por su padres, ellas, emocionadas, dejan a los pequeños primero para después aparecer en un acogedor abrazo. Parecen ajenos a la multitud de cámaras- entre ellas la de COPE- que inmortalizan el momento. "Tenemos una familia maravillosa. No hizo falta casi consultarlo porque sabemos cuál va a ser la respuesta, ellas nos apoyan, son increíbles. Se quedan con el peso de la familia durante unos días y no es nada fácil", expresa Martín. Todo ello, a pesar de saber a dónde se van, porque lo ven en las noticias. "Hemos pasado miedo, durante el rescate de la niña se produjeron réplicas. Cuando estas debajo de los escombros, por muy pequeña que sea la réplica, te da miedo porque, realmente, no conoces la magnitud de lo que viene después", narra Gregorio.









Volver a casa

"Ahora es cuando vamos a sentir realmente el cansancio". Después de dias enteros sin comer ni dormir, los tres vuelven a casa. Es momento de procesar todo lo vivido. "Ahora estamos un poco en shock, eso es cierto, no por nosotros. Hemos visto familias y ciudades enteras detrozadas, que podían haber sido la nuestra", expresa Martín. Allí, en Elbistán, el 100% de la población está ahora fuera de su ciudad y de sus casas.

Los rescatistas están en casa porque el gobierno Turco ya ha informado a los grupos de rescate de que van a suspender las labores de búsqueda y rescate de víctimas para iniciar el de post emergencias. En este proceso, toca reconstruir y ofrecer ayuda humanitaria para quien ha sobrevivido a la catástrofe. En esas está también Bomberos Unidos Sin Fronteras.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado