Una de cada siete personas padecen diabetes en Córdoba

Los enfermos diabéticos continúan creciendo y lo hace en unas cifras alarmantes. Desde 2017 han crecido un 42% en España. Son los datos que se conocen en el día mundial de esta enfermedad. Este incremento está asociado fundamentalmente a una mayor incidencia de la obesidad y malos hábitos de vida. Aunque no siempre es así. Es el caso de María José Rosal, que debutó cuando tenía 39 años con la diabetes de tipo 1, y en su caso "no fue nada hereditario. Fue lo primero que me preguntaron, y al menos que yo sepa, nadie de mi familia lo ha tenido. Distinto que viniera de algún familiar mucho más lejano en la línea del tiempo", afirma María José.

"El día que me dieron la noticia se me vino el mundo encima. Pero me quedé con algo que me dijo mi doctora y fue que yo debía hacer todo lo posible para hacerme con la enfermedad y no al contrario. En mi caso tenía muy poca información, pero con el paso del tiempo, y cambiando muchas cosas en mi día a día, ahora puedo decir que hago una vida normal. Dejé de fumar, ahora miro y mido todo lo que como...".





LA OBESIDAD





En los casos donde la enfermedad está asociada a la obesidad, hay que tener en cuenta que esto afecta tanto a adultos como a niños, por lo que debemos tener hábitos alimenticios adecuados, y no llevar una vida sedentaria, porque todo lo contrario influye a la aparición de la diabetes tipo 2. En Andalucía el alcance que tiene en la población es del 15,3%, lo que significa que en Córdoba uno de cada siete personas padece esta patología.





MEDICAMENTOS





Recibir insulina u otros medicamentos para la diabetes es a menudo parte del tratamiento de la diabetes. Además de elegir alimentos y bebidas saludables, hacer actividad física, dormir lo suficiente y controlar el estrés, los medicamentos pueden ayudar a controlar la enfermedad. También hay disponibles algunas otras opciones de tratamiento.

Pero algunos de ellos, como Ozempic, fiasp y trulicity, están siendo administrados en personas con sobrepeso, aunque no sean pacientes diabéticos, algo que está provocando el desabastecimiento en las farmacias, a pesar de que necesita receta médica. Heliodoro García, titular de la oficina de farmacia ubicada en Torres Cabrera, nos ha explicado los riegos a tener en cuenta con estos medicamentos, si son administrados en esos casos.

Algunas personas, como José Estepa o Maribel Muñoz, nos han contado en COPE su experiencia, después de administrárselo para perder peso.