Los trabajos de emergencia en la Mezquita‑Catedral de Córdoba avanzan con buen ritmo tras el incendio

La intervención de emergencia autorizada por la Delegación de Cultura de la Junta de Andalucía continúa desarrollándose en la Mezquita‑Catedral de Córdoba, donde se trabaja intensamente para restaurar y proteger las zonas afectadas por el incendio registrado el pasado 8 de agosto.

Las labores se centran en dos puntos concretos del monumento y abarcan desde la recogida y análisis de los restos provocados por el fuego hasta el desmontaje de las estructuras de madera calcinadas en las cubiertas dañadas. También se lleva a cabo el rescate de elementos de valor patrimonial, la instalación de sobrecubiertas provisionales para prevenir daños por posibles lluvias, y la limpieza y evaluación de las capillas de San Nicolás y del Espíritu Santo, situadas junto al foco del incendio. Además, se han limpiado y repasado las bóvedas de las naves 2 y 3, que presentaban manchas de hollín.

En estas tareas participan, bajo la coordinación de los arquitectos conservadores, un equipo compuesto por 38 trabajadores especializados en mantenimiento, albañilería y limpieza, además de cinco restauradoras y dos arqueólogos. Esta labor multidisciplinar permite combinar rapidez de actuación con el máximo cuidado en la conservación del patrimonio.

La prioridad de esta intervención es estabilizar las zonas afectadas y garantizar la integridad de uno de los monumentos más emblemáticos de Andalucía. Desde el Cabildo y la Delegación de Cultura se ha subrayado el compromiso de informar puntualmente sobre los avances de las labores de recuperación.