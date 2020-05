Torrejimeno denuncia a la ex gerente de Imdeco y paraliza la comisión sobre su gestión en IMDECO

La sesión ordinaria del Pleno telemático del Ayuntamiento de Córdoba convocada para este jueves ha tenido sorpresas. Primero el Pleno dio luz verde a la creación de una comisión de investigación sobre la gestión del Instituto Municipal de Deportes (Imdeco) tras de la polémica marcha de la exgerente del Imdeco, María Luisa Gómez Calero, al recibir un email del presidente del organismo, el concejal de Deportes, Manuel Torrejimeno (Cs). Sin embargo, dicha comisión nunca tuvo lugar este jueves. El motivo de la paralización de esta comisión radica en que Torrejimeno denunció a la exgerente por la vía penal el pasado 10 de marzo por revelación de secreto profesional-una denuncia que ya ha sido admitida a trámite- e igualmente presentó una demanda por calumnias e injurias.

El Pleno dio un receso para que el secretario municipal estudiara la propuesta del concejal de Cs, con el consiguiente enfado de los grupos de la oposición que mostraron su sorpresa por lo que estaba ocurriendo. Finalmente, el secretario municipal, Valeriano Lavela, estimó inviable que se estudiara el asunto en una comisión de investigación al tratarse de una materia que está siendo objeto de acciones penales, por lo que no podrá hacerse hasta que no haya resolución judicial firme.

Tanto desde PP como VOX han respaldado la decisión, mientras que Torrejimeno ha argumentado en su intervención que “he mantenido el compromiso de responsabilidad y transparencia, que ya di en el consejo rector extraordinario. Sabíamos que los retos iban a ser difíciles pero esta institución era importante. Cuando uno forma un equipo y recibe un órgano, a veces, el esfuerzo no es suficiente y hay que ver los resultados”. De paso, esgrimió que en los dos últimos meses consiguieron “el abono completo de las subvenciones de 2019, el proyecto de las subvenciones de 2020 y empezamos a darle forma a las subvenciones de 2018, también desarrollamos los Juegos deportivos municipales, los expedientes de piscinas a expensas del Ministerio y los proyectos de san Eulogio y el Pabellón de la Juvenud”. Prácticamente no hizo mención al objeto de la polémica.

Salvador Fuentes (PP) ha recordado que no de no mediar la crisis de la Covid-19 Torrejimeno hubiera comparecido en el pleno de marzo, añadiendo que “hay que defender la presunción de inocencia independientemente de que en este caso forme parte del gobierno”. Por su parte, Paula Badanelli (Vox) ha dicho que la comisión de investigación solo queda a la espera de que se celebre el juicio.

En Vox acatamos el informe del Secretario del Pleno del @ayuncordoba_es sobre la Comisión de Investigación a Manuel Torrejimeno.



El caso está en los tribunales, esperaremos su resolución para volver a pedir, si fuera necesaria, una nueva Comisión de Investigación. @badanellipic.twitter.com/weSUyIBAGY — VOX Córdoba (@VoxCordoba) May 14, 2020

La oposición ha replicado con dureza a la “maniobra de Torrejimeno”, tal como la han catalogado, exigiendo su cese. Cristina Pedrajas (Podemos) entiende que “la responsabilidad política va por otro lado” y que no dudan de la profesionalidad de la ex gerente. Pedro García (IU) apuntó que “estamos entrando en un círculo surrealista. Hemos pretendido una comisión de investigación política, no hemos judicializado nada” y advirtió a Salvador Fuentes de que se arrepentirá del apoyo a Ciudadanos. Carmen Victoria Campos (PSOE), por su parte, exigió “que se responsabilice del correo enviado y que tengan dignidad”.

��@cris_pedrajas sobre el caso Torrejimeno, "solo quiero recordarles a Cs que apoyarían cualquier tipo de Comisión de Investigación porque ellos siempre estarían por la transparencia de todos los procesos. No entiendo ahora porque se plantan en todo lo contrario" pic.twitter.com/lLp6vQSxGY — Podemos Córdoba (@PodemosCordoba) May 14, 2020

