Todolivo presenta en Estados Unidos su programa de mejora varietal

Todolivo ha participado en el IX International Olive Symposium, celebrado en California, donde ha presentado el Programa de Mejora Varietal en el que lleva ya trabajando 16 años y gracias al cual ha obtenido 72 nuevas variedades de olivo muy productivas mediante cruzamientos naturales. De ellas, 10 se encuentran ya patentadas o en proceso de patentado en EEUU, siendo Todolivo I-15 la primera que comercializa en el país norteamericano.

No obstante, la firma cordobesa, pionera en Olivar en Seto, ha iniciado el proceso de registro de una veintena de nuevas variedades en diferentes partes del mundo. La ponencia en dicho Symposium, que ha sido organizado por la University of California, Agriculture and Natural Resources, en Davis (California), ha sido una oportunidad para el intercambio de conocimientos con investigadores del sector y también con partes implicadas en la mejora continua de la olivicultura.









Por otro lado, la empresa cordobesa ha tenido la oportunidad también de dar a conocer en una breve presentación la evolución que ha realizado hacia marcos de plantación más amplios, algo que ha supuesto un punto de inflexión en la olivicultura en seto. Y es que las plantaciones de Olivar en Seto de marco amplio suponen un gran avance y evolución respecto al olivar superintensivo, puesto que permiten al agricultor producir de una forma sostenible una mayor cantidad de kg de AOVE/ha en sus explotaciones y hacerlo, a la vez, de un modo mucho más eficiente y rentable, debido a su bajo coste de inversión y menores gastos en el manejo del cultivo.





El director técnico de Todolivo, Felipe Oliva, ha asegurado que este Symposium "ha servido para evidenciar que el Olivar en Seto de marco amplio y la mejora varietal son los motores de un cambio para conseguir una agricultura más rentable, sostenible y diversa en aceite. Cambio al que se han sumado ya muchos olivicultores".