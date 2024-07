Tamarit: "Queremos trabajar en un modelo más cercano al empresario, más versátil y actualizado"

En 2023, Miguel Ángel Tamarit asumió la presidencia de Asfaco, coincidiendo con el 45 aniversario de la histórica asociación empresarial cordobesa. Con una dilatada trayectoria en el ámbito empresarial, Tamarit se enfrenta a un reto significativo al liderar una organización que representa a un amplio espectro de empresas, especialmente grandes y medianas. El reto que tiene por delante es "trabajar en un modelo más cercano al empresario, más versátil y actualizado".

Hemos hablado con Tamarit sobre su visión y los desafíos que enfrenta en su nuevo rol. Nos ha contado que, desde el principio, ha considerado su nombramiento como un reto. Entre los retos, y como ha explicado, “hace meses se publicó el ranking de empresas en Andalucía y Córdoba aparece con una tasa negativa. Además, debemos tener en cuenta que muchas de ellas no llegan a los cinco años desde su creación. Aquellas que tenemos son pequeñas y medianas, por lo que hay que trabajar en fortalecerlas para que puedan seguir creciendo”.









La coyuntura económica actual añade complejidad a su labor. Tamarit ha destacado que, aunque la tendencia es de crecimiento, la situación es relativa debido a la pandemia y su impacto devastador en muchos sectores. A esto se suma la inflación y una crisis energética sin precedentes, factores que han creado un entorno de incertidumbre. Tamarit señala que, más allá del crecimiento económico, es crucial que las empresas puedan recuperarse de los costos acumulados durante estos difíciles tiempos.

El ambiente entre los empresarios cordobeses, sin embargo, es optimista. Tamarit observa una tendencia de crecimiento en el consumo, incluso comparado con niveles pre-COVID. No obstante, también reconoce que los costes energéticos representan un desafío significativo, siendo uno de los gastos fijos más importantes para la industria. Además, aunque la financiación está disponible, no fluye con la misma facilidad que antes, lo cual restringe el crecimiento empresarial.

Para Tamarit, es fundamental que las empresas cordobesas ganen tamaño y músculo, diversificándose en productos, servicios y mercados. Este crecimiento requiere un apoyo decidido de las entidades financieras y las administraciones públicas, especialmente en términos de simplificación administrativa. Tamarit aboga por reducir los trámites burocráticos y promover procedimientos más ágiles que permitan a las empresas enfocarse en su desarrollo y expansión.

En cuanto al apoyo gubernamental, Tamarit reconoce que las administraciones están dando pasos adelante, pero no al ritmo que los empresarios necesitan. Insiste en que se deben tomar medidas decisivas para reducir la burocracia y facilitar el crecimiento empresarial. “Hace poco coincidí con un empresario que me dijo que dentro de la propia comunidad, se ha percatado que no todas las provincias andaluzas trabajan a la misma velocidad.

Dependiendo donde un empresario quiere poner en marcha un proyecto, puede ser que acorte plazos o se alarguen”, afirma. Otro aspecto crucial es el fomento del emprendimiento. Tamarit resalta el talento disponible en Córdoba y la importante labor que realizan las universidades. Sin embargo, subraya que es necesario adecuar la formación universitaria a las demandas del mercado laboral actual, que es mucho más dinámico y diferente al de hace una década.

Promover una cultura emprendedora y fortalecer el emprendimiento entre los jóvenes es vital para el desarrollo económico de la región. Tamarit aboga por la creación de viveros de empresas donde la tecnología tenga un papel central. Tamarit ve con optimismo el desarrollo de la base logística en Córdoba, un proyecto que considera transformador para la economía y las empresas locales."Algo a tener en cuenta es lo que va a generar la Base Logística hasta el momento de su puesta en marcha, unas cifras que conocemos, pero después está todo lo que está por llegar, porque son muchas las empresas que podrán ofrecer sus servicios".

Este proyecto no solo impulsará la actividad logística, sino que también requerirá que las empresas y los jóvenes estén preparados con los perfiles adecuados. Tamarit destaca la importancia de desarrollar un modelo de Formación Profesional que se adapte a las necesidades futuras de la base logística, asegurando que Córdoba se mantenga competitiva y preparada para los desafíos venideros.

Sobre la formación, ha explicado que “es fundamental que en los centros educativos los orientadores estén bien formados e informados, para que puedan explicar qué sectores tienen más salida y cómo pueden formarse, ya sea a través de la Universidad o de la Formación Profesional. Exista un grave problema porque faltan trabajadores en muchos sectores.

No hay conductores de ambulancia, tampoco de camiones, o por ejemplo mecánicos”. Para finalizar, ha compartido con nosotros, que muchos de los nuevos empresarios proceden de la provincia, algo fundamental si queremos que los pueblos sigan habitados y sean creadores de empleo.