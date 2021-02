“No soy un gato”, el vídeo viral del abogado al que zoom convirtió en minino

Un abogado tejano se convirtió en la sensación de las redes sociales el martes tras activar accidentalmente un filtro gatuno durante una audiencia llevada a cabo a través de Zoom.

Rod Ponton, que así se llama el letrado, intenta desactivar durante un rato en el video el filtro que convierte su rostro en el de un joven felino.

Al fracasar en sus intentos, el Juez Roy B. Ferguson -perplejo- trata de darle consejos para que su aspecto vuelva a parecer el de un humano mientras Ponton razona que, a pesar de la apariencia, él no es un gato.

A lawyer using Zoom had to let a judge know that he wasn’t a cat after inadvertently activating a face filter pic.twitter.com/vChc14mjM1