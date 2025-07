Sergi Guardiola y Dalisson, presentados con el Córdoba CF: “Vengo a dar mi mejor versión”

El Córdoba CF ha presentado este jueves por la mañana a Sergi Guardiola y Dalisson como nuevos jugadores blanquiverdes. Ambos futbolistas han ofrecido sus primeras impresiones tras incorporarse a la plantilla, en un acto en el que también han comparecido el director general, Antonio Fernández Monterrubio, y el director deportivo, Juan Gutiérrez ‘Juanito’.

Guardiola, que regresa a El Arcángel tras su paso en la temporada 2017-18, se ha mostrado muy ilusionado con esta segunda etapa como cordobesista: “Estoy contento de volver, espero ofrecer mi mejor versión. No me marco una cifra de goles, lo importante es aportar lo máximo al equipo”. Además, ha reconocido que se ha encontrado “un club mucho más profesionalizado” respecto a su anterior etapa.

Dalisson, por su parte, afronta un gran salto en su carrera después de llegar procedente del Pontevedra, en Segunda RFEF. “Estoy muy contento. Es un cambio importante, pero confío en mi potencial. Me estoy adaptando poco a poco a la ciudad y también al ritmo de esta categoría”, ha señalado. El mediapunta brasileño también ha destacado su buen entendimiento con Iván Ania: “Me está utilizando por dentro, que es donde más me gusta jugar”.

Monterrubio y el mercado: límite salarial, Soonsup-Bell y Álex Sala

En clave institucional y deportiva, Antonio Fernández Monterrubio ha repasado la situación actual del Córdoba en el mercado de fichajes, especialmente en lo referente al límite salarial. El CEO del club ha transmitido tranquilidad y ha confirmado que el margen del que disponen este verano es “holgado”:

“Ahora mismo tenemos un límite comunicado bastante mejor que el del año pasado a estas alturas, que ronda los seis millones y pico. Ese límite de aquí al 31 de agosto seguirá subiendo y yo no puedo contar con lo que no depende de mí. Para el límite cuento con los ingresos que podemos generar desde el club: abonados, patrocinios, ticketing. Eso es lo que depende de nosotros, las ventas no dependen de nosotros”, ha explicado.

Sobre movimientos concretos, Monterrubio ha reconocido que el club trabaja para encontrar una solución para Jude Soonsup-Bell, que podría salir en busca de minutos. En cuanto a Álex Sala, ha aclarado que “no hay una oferta formal” por el centrocampista, y ha defendido la estrategia del club en cuanto a la planificación de la plantilla: “Nos gusta tener muchos futbolistas y ceder a aquellos que vayan a tener menos minutos para que crezcan y regresen más maduros”.

La dirección deportiva, encabezada por Juanito, continúa trabajando para completar una plantilla competitiva que aspire a todo en una temporada en la que el Córdoba vuelve a estar entre los candidatos al ascenso.