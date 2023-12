Sara Carrillo, la Cartera Real en contra del estigma de los barrios marginales

Este año la Cartera Real de Córdoba es una joven de 26 años del barrio de Las Palmeras, uno de los barrios marginales de la capital, y se siente "muy feliz y agradecida por dar visibilidad a personas que, como ella, viven en este barrio", porque ha querido dejar claro que "en ellos hay familias de todo tipo, y muchas de ellas son trabajadoras con hijos que se preocupan por tener un futuro mejor".

Este ha sido el caso de Sara, donde sus padres "han tenido mucho que ver, junto al resto de mi familia, para que supiéramos a decir no a aquellas amistades o situaciones que podían hacer tomar un camino distinto al que yo he tomado. Soy maestra en Pedagogía Terapéutica, con 12 matrículas de honor en la carrera, dos másteres y siendo seleccionada como uno de los mejores expedientes del país".

Sara se ha vinculado mucho en la educación porque tiene claro que "como dijo Nelson Mandela, la educación es el arma más poderosa para cambiar el mundo. Es la única vía, y dedico mi vida plena a estudiar, investigar... Para mí ver la felicidad de los niños es la ilusión de mi vida".

Esta joven afirma que "la familia tiene mucho que ver a la hora de saber cuál es el rumbo correcto. La educación de mis padres o mis abuelos, han sabido explicarme qué es lo correcto o qué no. Esto puedo ocurrir en cualquier barrio. El vandalismo, la droga..., te puede pasar en cualquier lugar, aunque en algunos barrios lo vives de mayor intensidad. También quiero decir que en estos barrios marginales también hay familias trabajadoras, buenas personas".

Sara asegura que "nosotros llevamos la mochila del estigma social, solo por vivir en barrios de este tipo. Cierto que en estas últimas décadas los jóvenes eligen los estudios, para buscar un mejor futuro. También gracias a asociaciones como Unión y Esperanza de nuestro barrio, ayudas y becas de la Universidad de Córdoba, porque gracias a ellas se puede acceder a los estudios, como ha sido mi caso".

Sobre el estigma que ha vivido en su vida, Sara nos cuenta que "lo peor ha sido cuando cursé la ESO, sufrí bullying de tipo social, solo por vivir en el barrio de Las Palmeras. Se inventaban rumores sobre mí, las familias de mis compañeras no querían que se juntaran conmigo... Incluso en el ámbito laboral, cuando en el curriculum indicas tu dirección postal, a muchas personas se le cambia la cara. Yo he tenido que poner otra dirección para que no fuera rechazada".

Sara busca lo positivo y asegura que siempre hay personas que te tienden una mano, como por ejemplo su amiga Pilar. Pero esta entrevista, ha surgido porque se convierte en Cartera Real. Y está muy contenta por poder recoger la ilusión de tantos niños que este día cuatro de enero, se acercarán a ella, con unos sueños por cumplir.