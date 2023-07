Salvador Fuentes presidirá Emproacsa en medio de la crisis de suministro en el norte de la provincia

La crisis de suministro de agua en el Guadiato y Los Pedroches, la despoblación, el impulso provincial de la Base Logística del Ejército de Tierra, la red energética o la digitalización de las administraciones públicas son algunos de los puntos esenciales a abordar en la próxima legislatura que echará a andar el 10 de julio en la Diputación de Córdoba. Estará presidida por Salvador Fuentes (PP), que ha anunciado hoy en COPE que también se pondrá al frente de Emproacsa en medio de una de las mayores crisis que ha vivido la provincia en materia de suministro de agua (potable y no potable) y donde también tendrá que hacer balance de cuentas por la elevada cantidad de dinero que está suponiendo a la empresa pública todo este caos de averías y abastecimiento con cisternas. Fuentes (Palma del Río, agosto de 1960), ha asegurado también que va a apoyarse en la capital, donde también gobierna el Partido Popular - esta vez, en mayoría- para sacar adelante muchos de sus proyectos.

-Viene del Ayuntamiento, de asumir un cargo importante como ha sido Urbanismo y Hacienda. Y ahora se pone al frente de la Diputación. Es una institución que conoce bien. En lo estrictamente personal, ¿cómo se siente?

-Es un desafío nuevo que ya conocí en su momento con otros problemas importantes. Para mí es una motivación. Son problemas que hay que solucionar de inmediato, y me encuentro con mucha ilusión. Es una alegría para mí volver a esa casa y haber sido concejal de Córdoba me permite poder compenetrar ambas administraciones, que son muy potentes y qué unidas pueden hacer muchas cosas por el territorio cordobés.

-Hasta el último minuto no se ha hecho oficial su presidencia en la Diputación. ¿Cómo ha sido ese proceso?

-Son las decisiones propias de los grandes partidos, por ser muy disciplinados. Sabíamos que la decisión última la tenía Madrid. Yo quiero agredecer a mis compañeros que me hayan dado esta oportunidad de servir a la provincia desde la Diputación Provincial. Es la propuesta que se hizo desde Córdoba con el consenso de José María Bellido, Antonio Repullo y el resto del partido. La sensación era agridulce porque sabía que podía estar ahí, pero tenía que esperar a la confirmación final.

-Cómo lleva el nombramiento de su equipo… ¿Ha hecho ya alguna llamada? ¿Quiénes van a ser esos perfiles que le acompañen?

-Tengo muy buenos perfiles, muy buen gobierno. Hay que hablar y ver cómo se van a desenvolver. Por lo que ya sé, creo que tenemos personas muy cualificadas, y muchas mujeres, algo que me alegra enormemente porque va a ser un cambio absoluto. Son caras nuevas con gente que lo está haciendo muy bien en sus ayuntamientos y que harán lo mismo en la Diputación. Con personas como Andrés Lorite y Félix Romero tengo una gran confianza. Es todo una cuestión de gestión y el PP ha tenido un gran acierto, son muy solventes. En cuanto a asesores externos... tengo que decir lo mismo, son personas muy potentes. Yo voy a auditar todo, y no voy a gastar más de lo necesario. Escogeré a perfiles muy cualificados, que sepan leer el cuadro contable de la diputación al minuto y ser muy eficientes.

-Va a gobernar el Partido Popular en la Diputación en minoría, con 13 diputados. Van a necesitar, por tanto, pactos para sacar adelante sus políticas… previsiblemente, con VOX. ¿Temen algún grueso duro de sacar adelante?

-No temo nada, solo a la falta de sentido común. Creo que, ahora mismo, nos unen más cosas de las que nos separan. Quiero agradecer a todos los grupos políticos la intervención que hicieron el día de la investidura.

-Vamos a entrar ya en el tema que probablemente le preocupe más en este momento y al que va a tener que hacer frente sin transición… a usted y a más de 80.000 habitantes de la provincia. Las averías en la red de Emproacsa han provocado cortes en el grifo, pero ya vienen arrastrando problemas desde hace más de dos meses con el agua potable en el norte… Ahora suman también las averías en el sur, en Lucena. ¿Hace falta una reestructuración de la red de conducciones? ¿Cómo se va a solventar el problema a corto y medio plazo?

-El problema del agua es estructural. El asunto de la zona norte ya se sabía y se plantearon soluciones hace un año por parte de los técnicos, que son los que están en el tajo. La gestión de la Diputación tiene que girar en torno a lo que dicen ellos, no tomar decisiones políticas que pueden cambiar el destino de los pueblos. Una de las soluciones que se dieron fue el trasvase Puente Nuevo-Sierra Boyera... Y me preguntó por qué no se hizo eso. No obstante, ahora prefiero centrarme en cómo llevar 400 litros por segundo a los vecinos del norte. También hay que solucionar el asunto de la potabilización en La Colada. Ayer hablé con la empresa andaluza que suministra la pieza que hará funcionar los grupos electrógenos en Sierra Boyera. También hay que ver cómo solucionar la línea eléctrica de ese trasvase.

En cuanto a Lucena, todo eso gira en torno a un gran problema en la red en alta, que se tiene que revisar y arreglar porque hay un grave problema en las infraestructuras. Hay que hacer un gran esfuerzo de inversión por parte de todas las instituciones, desde la Unión Europea hasta la Diputación, para transformar el sistema de distribución de agua porque está lleno de filtraciones.

-¿Cuánto dinero le está costando a Emproacsa todo esto? El transporte diario de agua potable, el arreglo de las incidencias... La máquina de ozono que por cierto. aún no está en marcha.. No sé si ha tenido acceso a las cuentas para ver si existe desbarajuste alguno en el presupuesto de la empresa

-Es un castañazo. Ahora mismo, la situación de Emproacsa es bastante preocupante. El agujero que ha supuesto salir al paso de estas actuaciones va a generar un agujero contable bastante serio... pero nada que no se pueda solucionar. En el futuro, con el problema resuelto, pediremos responsabilidades por una serie de decisiones que están costando mucho dinero.

-¿Va a ponerse usted al frente de Emproacsa?

-No le quepa la menor duda. Voy a asumir la presidencia de Emproacsa. El principal problema es el sector primario, que lo está pasando muy mal. Allí tenemos a la mayor cooperativa de Europa y no tiene agua, está perdiendo un millón de litros de leche. Se nos va la actividad, no tenemos agua para beber y consumir... El presidente de la Diputación tiene que estar donde están los problemas, y el principal ahora mismo es el agua, por eso voy a asumir la presidencia.

-Ayer Juanma Moreno puso de relevancia la importancia de que las tres instituciones, Ayuntamiento, Diputación y Junta, establezcan sinergias. En cuanto al asunto del agua, José María Bellido puso a Emacsa al servicio de la provincia cuando comenzó la crisis de abastecimiento. ¿Se ha planteado recoger ese cable?

-Eso es sentido común. Emacsa es una empresa brillante, he sido testigo de su gestión. Hay que aprovechar las sinergias que tienen las dos empresas, por ejemplo, en los laboratorios con el tratamiento del agua. Hay que trabajar juntos de formar institucionalizada. Y lo mismo digo con Sadeco y Epremacsa. Hay que aprovechar las potencialidades de esas empresas y ser más eficaces. Y lo vamos a hacer.

-En este sentido, también, en torno a la base logística… ¿Cómo va a impulsar la Diputación la intervención de la provincia en el desarrollo logístico? ¿Qué municipios ve, a priori,que pueden tener más tirón o qué ya están más avanzados en ello?

-El objetivo es que las empresas cordobesas puedan competir con las externas para intentar sacar adelante un negociado de una empresa auxiliar. Hay que detectar el catálogo de empresas de Córdoba, que sean capaces de unirse, en determinadas ocasiones, en UTEs y, si no, que puedan competir con el resto. Ese es el objetivo, que cualquier empresa pueda optar a cualquier contratro de esa base militar. Hay ya contactos con algunas empresas para ello. El objetivo es que el derecho de superficie del terreno se pueda aplicar a primeros de septiembre y que las obras comiencen a finales de año.

-Ha mencionado anteriormente que la Diputación ha vivido siempre de espaldas a la capital. La institución puso también dinero para echar a andar el Centro de Ferias, Exposiciones y Convenciones. ¿Quiere decir eso que podremos ver futuros eventos de la provincia en este espacio?

-Sin lugar a dudas. Hay que crear un consorcio donde esté la Diputación. Ese centro de ferias es una vitrina para exponer los productos de Córdoba. La carpa de la Diputación no es un sitio para exponer el aceite, el ajo o la caza.

-El Parking de Diputación. Tuvo el anterior gobierno que recular en su intención de hacer un parking subterráneo y dos edificios en ese solar que ahora se encuentra en excavación arqueológica. ¿Qué va a hacer el Partido Popular?

-Nosotros no tenemos ninguna intención de montar ningún edificio ahí. No estamos por la labor. Creo que los Colegios Provinciales son instalaciones maravillosas donde tendremos que invertir. El Palacio es una zona fantástica para concentrar la maquinaria propia de la Diputación más noble. Pero, en principio, eso va a ser una zona abierta, porque tapa la fachada de la Merced, ahí llevaban mucha razón los vecinos.

-En cuanto a transformación digital, las sedes electrónicas de algunos ayuntamientos aún renquean… Incluso la empresa que se encarga de ello, Eprinsa, sufrió un hackeo hace no mucho del que todavía no se sabe el alcance los datos robados…

-La digitalización es también muy importante para fijar población al territorio. Puedes tener un magnífico hotel rural y que venga gente de todo el mundo y que no tenga wifi... Eso no puede ser. Para poder trabajar desde Córdoba hay que tener herramientas. Vamos a crear una red eficiente a través de herramientas que nos va a ofrecer la Junta de Andalucía.







