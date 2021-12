Repullo traslada el "apoyo" del PP-A a Crespo tras el "error" en su imputación

El coordinador general del PP-A, Antonio Repullo, ha trasladado este miércoles el "apoyo más expreso" de su partido a la consejera de Agricultura, Carmen Crespo, en especial tras conocerse, "por un medio de comunicación", su citación como investigada por un juzgado de Almería, respecto a la adjudicación de una obra en su condición de presidenta de la Asociación de Promotores Turísticos del Poniente Almeriense, "es fruto de un error".

En este sentido y en rueda de prensa en la sede del PP de Córdoba, Repullo ha criticado que, precisamente, el PSOE-A esté "aprovechando" lo que, sin embargo, "hoy algún medio de comunicación" ya señala "como un error", hasta el punto de que "el Tribunal Superior de Justicia va a hacer caso al recurso planteado por la propia Carmen Crespo", en cuanto a su citación como investigada, según ha adelantado 'El Confindencial'.

Ello es así, según ha señalado Repullo, porque "parece ser que ha sido un error el imputarla" en relación con "unos hechos" respecto a los que "ya se aclaró, por parte de ella, que son absolutamente erróneos, y en los que ella no ha participado".

Junto a esto, el número tres del PP-A ha cuestionado la actitud del PSOE-A en este asunto, pues, cuando el ahora secretario general de los socialistas andaluces, Juan Espadas, era "miembro de gobiernos" anteriores del PSOE-A en la Junta de Andalucía y "surgía

alguna imputación, en ningún caso se daba ningún tipo de explicación".

Por eso, según ha argumentado Repullo, es "muy importante señalar" que, en contraste, no habían pasado "ni 24 horas" desde que se conoció la imputación de Crespo cuando "la consejera compareció públicamente para explicar cuáles eran sus circunstancias, y las aclaró convenientemente, y parece ser que todo va a quedar aclarado desde el juzgado, porque todo es fruto de un error".

Es más, según ha concluido el coordinador general del PP-A, "la consejera no recibido oficialmente ninguna notificación" sobre su citación como investigada, "no la ha llegado a recibir y no sabemos si, al caer en la cuenta de que es un error, ni siquiera la va a recibir, pero, en caso de que la reciba, parece ser" que "el juzgado ya tiene pleno conocimiento de que se trata de un error", que se ha puesto "de manifiesto" a raíz de las "aclaraciones" que hizo Carmen Crespo.