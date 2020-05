Rebujito: Cómo lograr que esta bebida andaluza te quede perfecta

Llega el calor, el ambiente en Andalucía huele a azahar, y aunque este año no suenen en la calle, seguro que ya has escuchado alguna sevillana. El coronavirus ha dejado a los andaluces sin ferias ni romerías, pero eso no debe ser motivo para que también te quedes sin la bebida estrella de la temporada, el rebujito. Aquí te dejamos algunas claves para lograrque esta refrescante bebida andaluza te quede perfecta.

El origen del rebujito

Esta popular bebida andaluza, arraigada en la cultura popular, tiene su origen en el siglo XIX, y procede un popular combinado inglés que se conocía como Sherry Cobbler. Los ingredientes de este combinado eran agua carbonatada, zumo de limón, jerez, hielo picado y azúcar.

Esta bebida fue muy popular entre las clases adineradas y distinguidas de la época, sin embargo no fue hasta los años 90 cuando esta bebida fue impulsada por una marca de manzanilla para acercarla a los más jóvenes, de forma que se fue adaptando hasta acabar convirtiéndose en lo que hoy conocemos como rebujito.

Los sevillanos se apropian la creación de esta bebida, pero algunos historiadores sitúan la primera referencia a este refrescante cóctel en la feria del Corpus Christi de Granada en el año 1985, concretamente en la caseta “La Rebotica”, que pertenecía a unos farmacéuticos. Se dice, que en su búsqueda por lograr una bebida refrescante, la mezcla de vino amontillado con una bebida carbonatada de sabor a limón fue la escogida dando origen al rebujito.

Cómo prepararlo

Los ingredientes que necesitamos para la elaboración del rebujito son cuatro:

Vino fino o manzanilla

Refresco de gaseosa con sabor a lima (Sprite o 7Up)

Hielo

Hierbabuena

Además, en algunos lugares se le añade otros cítricos como el limón o pomelo, aunque no es lo habitual.

El proceso de preparación de este cóctel es muy sencillo. Podemos hacerlo en una jarra directamente para poder servirlo luego.

El primer paso es llenar la jarra de hielo. También se puede poner hielo picado cuando se sirve en copas. No debemos escatimar con el hielo, ya que el rebujito se debe tomar bien frío. El segundo paso es añadir el vino y el refresco. Esta mezcla se forma con una parte de vino por dos de refresco. El vino puede ser fino o manzanilla, aunque dependiendo del lugar de Andalucía en el que nos encontremos, se utilizará un tipo u otro. Cuando tengamos el hielo y el vino, añadimos unas hojitas de hierbabuena y removemos bien. Después dejamos solo un par de hojitas a modo de decoración. No añadas mucha hierbabuena, ya que podrías alterar el sabor de esta bebida. Si lo deseamos, podemos decorar con una rodajita de pomelo o de limón, aunque esto es un uso menos generalizado.

Es una bebida fresquita, que se bebe fácilmente y que puedes acompañar con tu aperitivo durante este puente. Pero recuerda, es una bebida alcohólica así que, bebe con moderación y disfruta de la feria o romería de tu pueblo o ciudad en casa con esta típica bebida andaluza.

