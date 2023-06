La razón por la que un polémico mural de Messi en el casco histórico de Córdoba será borrado

En una pared del casco histórico de Córdoba luce desde hace cuatro días una singular obra de arte en forma de mural que ha suscitado polémica y debate ciudadano. Se trata de un retrato de Leo Messi ataviado con la camiseta albiceleste y mirando una sugerente empanada con la misma ternura que si fuera la Copa del Mundo recién conquistada o cocinada. Pero tiene los días contados.

Tras las quejas de algunos vecinos y la denuncia del grupo municipal socialista, la imagen del astro argentino desaparecerá de la calle Alfayatas por voluntad del propio dueño, Gonzalo Fidalgo, quien ha explicado a COPE que su intención no era ni mucho menos generar esta controversia sino publicitar de manera original su nuevo restaurante. Fidalgo cuenta que “teníamos un mural desde hace años varios aquí y como vamos a cambiar el concepto de negocio a las empanadas, pusimos a Messi con una empanada gigante mirándola con mucho cariño porque están muy buenas”.

Pero, exceptúa, “nos hemos dado cuenta de que no ha gustado y no que no se puede en el Casco Histórico hace un mural de este tipo. No queríamos ofender a nadie, pero tocó a gente y no se puede. Hay que mantener una imagen de Patrimonio de la Humanidad”.

Desde primera hora tanto turistas como locales han venido a hacerse fotos: “No es un reclamo, pero tampoco es nada que opaque la belleza de Córdoba. De hecho, creo que ha sido la presencia de Messi lo que ha molestado. Si hubiera sido Maradona u otro no hubiera provocado tanto revuelo mediático, pero bueno... lo quitaremos para estar en paz y porque entendemos que debemos respetar el Patrimonio de la Humanidad”.

"Creo que ha sido la presencia de Messi lo que ha molestado"

Apunta el argentino que “nuestra intención no era generar este revuelo mediático, sino lucir el orgullo de ser argentino y de contar con Messi. No se puede explicar lo que es el fútbol en Argentina”.

La Gerencia Municipal de Urbanismo ya había abierto un expediente de infracción urbanística y un procedimiento de restablecimiento de la legalidad urbanística. La intención de Fidalgo es borrarlo cuanto antes: “Vino la policía a hacer un informe y pidieron licencias. Así que si pudiéramos borrarlo hoy mismo lo haríamos”.

Eso sí, los comensales de La Tranquera van a poder disfrutar de este mural en el interior del restaurante: “Si tenemos la posibilidad de hacerlo dentro lo haremos. O, al menos, una fotografía. Han sido cuatro días de polémica. Es una pena, pero no quiero problemas. Estoy feliz y lo hacemos todo al pie de la letra”. Al pie y al balón, en este caso.