Carminho sobre España: "Somos diferentes a España por las costumbres, pero nos atraemos"

No vamos a repasar todo lo que nos aporta la música porque seguramente nos eternizaríamos. Pero sí voy a destacar dos detalles. Por un lado como lenguaje universal y por otro como un escape para nuestras emociones. Hoy vamos a poder comprobar estas dos cuestiones con una de las voces más hermosas que jamás he escuchado.

Esta noche, en Poniendo las Calles, Carlos Moreno "El Pulpo" ha podido hablar con una artistaza que viene directa de Portugal. Carminho, en este momento, está considerada como la voz más importante del fado a nivel mundialy no es para menos. Hoy ha querido poner las calles junto a todos los ponedores.

El fado portugués

Si hay un estilo musical que define a nuestros vecinos portugueses, ese no es otro que el fado. En él se suele expresar las experiencias de la vida a través de la letra. Suelen ser cantos melancólicos, nostálgicos o, incluso, pequeñas historias del día a día de como es vivir en los barrios más humildes.





De normal lo canta una sola persona y los instrumentos más comunes que se utilizan para interpretar este estilo suelen ser la guitarra portuguesa, el cavaquinho (muy parecido a la guitarra pero con solo 4 cuerdas) y el bajo acústico.

La proveniencia de este género, casi todos los documentos coinciden en que nació en el año 1838, aunque también se dice que puede haber otros orígenes, y dicen algunas teorías que podría provenir de a los cantos que realizaban los marineros y tripulantes de las embarcaciones motivadas por la soledad que genera el mar.

¿Somos muy parecidos a nuestros vecinos de Portugal?

La Península Ibérica está formada, casi en su totalidad, por España y Portugal. Son 2 países que se han visto obligados a convivir por su cercanía. Y al final, como se suele decir, del roce nace el cariño. Y es que Portugal es un país con el que compartimos mar, fronteras y mucha, pero que mucha, cultura.

Por ello, Carlos Moreno "El Pulpo" ha querido preguntarle a Carminho acerca de esos parecidos culturales: "Realmente somos diferentes por las costumbres, por la actitud, pero eso no quita que nos atraemos. Siento que siempre decimos que los países están de espaldas, las culturas no se miran, pero no es el caso, porque hay una atracción grande".

Y es que, aunque la artista diga que somos diferentes, realmente piensa que nos atraemos, y esto es por estos motivos: "En Portugal siempre escuchamos el español. Yo vivía en Algarbe y estaba muy cerca de la frontera y siempre era una aventura para ver cuando podíamos ir para comprar. Y empecé a hablar castellano solamente por la convivencia".





El fado llega a España

Carminho está en nuestro país promocionando el Festival Internacional de Fado de Madrid que se celebrará en el Caixaforum Madrid y Umusic Hotel Teatro Albéniz los días 5, 7 y 8, y que este año contará, además de la de nuestra invitada de hoy en Poniendo las Calles, con las voces de Cristina Branco y Júlio Resende. Un eventazo para conocer otro tipo de cultura musical y artistas nuevos que añadir a tus favoritos.