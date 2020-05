Purificación Joyera considera “difícil” que el sector turístico se recupere en Córdoba antes de final de 2020

La delegada de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local de la Junta de Andalucía en Córdoba, Purificación Joyera, ha atendido en la mañana de este jueves a COPE Córdoba para explicar los planes en sus respectivas áreas ante la crisis derivada de la Covid-19.

Juan Marín, vicepresidente de la Junta de Andalucía y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, anunció ayer un plan de choque para el turismo para el que se destinarán más de 300 millones de euros. Una cantidad que, a juicio de Purificación Joyera tendrá “una repercusión de más de 800 millones” y que tiene dos vertientes: “una estrategia económica para mantenimiento y reactivación del sector con incentivos para la contratación como bonificaciones a costes de la Seguridad Social de trabajadores fijos discontinuos y también a los autónomos y, sobre todo, solicitud de la extensión y flexibilización de los ERTES”.

Se han puesto en marcha también “planes de financiación y liquidez de las empresas a través de un sistema por el que la Junta se hace cargo de los costes de constitución y hasta un año de intereses de ese aval". También se articulan "medidas para facilitar la liquidez de la hostelería y también moratorias de deuda hipotecaria. Se apuesta por el aplazamiento del pago de los impuestos y no hablar de las tasas turísticas y agilizar las ayudas que dependen de la Junta". Todo para que las empresas "sientan alivio o al menos que desde la administración no aumente la carga para el Turismo”.

En cuanto a la segunda estrategia, habló la Delegada de Turismo de la “preservación y potenciación de la marca Andalucía como destino. Nos enfrentamos a un nuevo panorama, todavía no sabemos muy bien en qué ámbito podemos actuar. Nos abriremos al mercado nacional para reactivar el turismo de proximidad. Se potenciará la marca Córdoba en alianza con el Patronato de Turismo de la Diputación y en colaboración con el Ayuntamiento y también con campañas en medios de comunicación y eventos internacionales. Igualmente se reforzará la alianza con turoperadores. También se está trabajando en un decreto de clasificación hotelera que va a suponer una inversión en Andalucía y que va a ayudar a remontar en esta crisis y apostar por la formación y la investigación”.

Córdoba ha perdido su temporada alta

A pesar de los esfuerzos, Purificación Joyera no cree que el sector pueda llegar a estar recuperado para finales de año: “hay muchas ganas por parte del sector de estar recuperado a final de año, pero hay que ser conscientes de que en Córdoba hemos perdido nuestra temporada alta. Hemos perdido nuestro mar de mayo del año pasado. Nos hemos quedado sin patios y sin Semana Santa. Sin cruces, sin todo el bullicio que hay en Córdoba. Porque precisamente mayo es la época del año en la que más se trabaja en el sector turístico. Esperemos que hayamos remontado, que por lo menos tengamos un panorama claro de aquí a final de año, pero ahora mismo, una recuperación a final de año yo la desearía con todas mis fuerzas, pero podría ser difícil”.

Al Gobierno central la Junta le pide, sobre todo, “la flexibilización de los ERTES. Tenemos que ser conscientes de que una empresa del sector turístico que tenía 20 trabajadores no puede incorporar a 20 trabajadores en estas circunstancias. Habría que flexibilizar ese período hasta que antes se vayan recuperando y puedan poco a poco hacerse cargo de toda su plantilla. De otro modo, el empleo se destruirá de forma definitiva y conllevaría un agravamiento de la crisis. Hemos pedido también al Gobierno de España que se unan a nuestra propuesta de realizar un bono turístico como en Italia. La forma que se contempla de la Junta de Andalucía es que el turista puede hacer un gasto en otro establecimiento hotelero que luego pueda ser objeto de desgravación en su renta o en el tramo que le corresponda”.

Desde la Junta han solicitado también “la rebaja del sector turístico del IVA del 10 al 4 %, lo que hará también que se produzca un mayor gasto a lo establecimiento turístico y de hostelería. También pedimos certezas. Estamos viendo que estamos sujeto a unos protocolos de actuación que vemos que están llegando con cuentagotas y sin consensuar con las comunidades autónomas. Sin esos protocolos, aunque la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía haya dado un paso por delante y ha elaborado unas recomendaciones no se sabe en qué condiciones se puede abrir un negocio de hostelería. Necesitamos tener esos protocolos con antelación y que cuenten con personas que conocen el territorio, como son los que estamos en nuestras propias comunidades autónomas y, por supuesto, con el sector, para que estos protocolos sirvan para impulsar el sector turístico”.

En otras de las áreas de su competencia, Joyera destaca que se ha aprobado “una línea para ayudar a los municipios de hasta 5000 habitantes. En Córdoba son 32 municipios los beneficiados con una cuantía de más de 790.000 euros destinados a que puedan hacer frente a los gastos originados por la pandemia en lo que se refiere a limpieza, desinfección y contratación de personal de refuerzo”.

Y en lo que se refiere a Justicia “no hemos parado ni un solo momento en estar dotando de materiales de EPIS al funcionamiento de todos los juzgados, tanto a la sede judicial de la ciudad de la justicia en Córdoba capital como a todas las sedes judiciales. En Córdoba hemos tenido bastante suerte y no hemos tenido prácticamente incidencia de este caso positivo dentro de nuestra sede judicial, pero la preocupación porque hubiese guantes, mascarilla y gel suficiente a disposición de los profesionales de la justicia ha sido lo que nos ha ocupado prácticamente la totalidad del tiempo. Ahora lo que estamos haciendo es prever, porque también es verdad que el Ministerio pues no parece que esté contando mucho con las comunidades autónomas a la hora de a la hora de establecer esta desescalada de incorporación a los juzgados".

