El PSOE exige que "se frene el retroceso" en las políticas de igualdad en el Ayuntamiento

La portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Córdoba, Isabel Ambrosio, ha exigido este viernes al gobierno local que "frene el retroceso" en las políticas de igualdad, porque "en sólo dos años, este gobierno se ha dejado atrás el sello como ciudad referente en igualdad que habíamos conseguido con mucho trabajo y de manera coordinada con los colectivos".

Así lo ha manifestado la edil que ha señalado que "ha llegado el momento de levantar la vista y alertar sobre esta situación para que no se sigan reduciendo los recursos destinados a la igualdad por la inacción del gobierno local o por mantener la convivencia e incluso ceder ante la extrema derecha".

"El Consejo Municipal de la Mujer --donde la participación está ausente-- y el Plan Transversal de Género son dos logros del gobierno anterior que se están dejando morir", ha recalcado Ambrosio, quien ha agregado que "son dos herramientas que son la forma y el fondo de una política de igualdad que estaba incorporada a la gestión de esta administración".

Entre "las evidencias" que ha citado Ambrosio se encuentran la Casa de la Igualdad, "que sigue cerrada", y la Delegación de Igualdad "en cuadro, con menos recursos que nunca". "Por desgracia es una circunstancia que se repite en muchas unidades y servicios, pero ni la crisis sanitaria, ni la falta de personal endémica en este Consistorio puede ser la excusa para tambalear la apuesta decisiva de esta ciudad por ser una ciudad para todos", ha añadido. Ante ello, ha dicho que en el próximo Pleno exigirán a la responsable de Igualdad que "explique, con todo lujo de detalle, el plan para reactivar esta Casa y la Delegación".

A juicio de Ambrosio, "el gobierno local en materia de igualdad no tiene rumbo, ni proyecto, ni estrategia, ni plan", a la vez que ha indicado que "se va a salto de mata para salvar fondos 'in extremis' y cubriendo expediente en los días señalados, y sin molestar a la extrema derecha". La portavoz de los socialistas ha abundado en que "esta desigualdad tiene consecuencias: produce ineficiencias en Córdoba, de competitividad social y económica, dejando que parte de la población no pueda contribuir al crecimiento sostenible de la ciudad".

"LA IGUALDAD, UN EJE DE LA AGENDA URBANA DEL PSOE"

Mientras, la concejal ha explicado que "los socialistas cuentan con una agenda urbana que tiene un eje muy claro, el eje morado, que agrupa todas las medidas que, en línea con los objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS 5), enganchan con un fin muy claro: conseguir una Córdoba más igual, una ciudad integradora de todos y todas, una Córdoba de mujeres y hombres iguales".

En este sentido, Ambrosio ha resaltado que "las líneas de trabajo de este objetivo son: una ciudad libre de violencias machistas, una ciudad inclusiva con todas las personas, diseñada con perspectiva de género y la conciliación familiar".