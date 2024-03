La Policía Local protege a 381 víctimas de violencia de género en Córdoba

El delegado de Seguridad en el Ayuntamiento de Córdoba, Miguel Ángel Torrico, y la teniente de alcalde de Igualdad, Marián Aguilar, han presentado este miércoles la iniciativa 'Sala Amable' de la Policía Local, en la Jefatura, con el objetivo de "minimizar la ansiedad y el estrés con los que se encuentran las víctimas de violencia de género a la hora de interponer una denuncia". En 2023 se han registrado 265 denuncias de esta materia.

En declaraciones a los periodistas, junto al jefe de la Policía Local, Antonio Serrano, la concejal ha destacado que "Córdoba avanza en la atención integral a las víctimas de violencia de género", en este caso "humanizando este espacio de la Jefatura", que "pretende ser espacio para el encuentro, para facilitar el momento de la denuncia de las mujeres víctimas de violencia de género". Igualmente, Aguilar ha resaltado que "las mujeres víctimas de violencia de género podrán estar acompañadas de sus hijos", de manera que "con este espacio, que va a funcionar a modo de ludoteca, se ayuda a los niños en el momento tan traumático", ha apuntado.

Mientras, el edil ha indicado que "desde Policía Local y el área de Seguridad se trata de dar un paso más, modesto, pero constante en la calidad de la atención a las víctimas de violencia de género, en la que Córdoba fue pionera hace algunos años con el convenio de VioGen". Actualmente, desde la Policía Local se ha ampliado la unidad operativa destinada al servicio de atención a la violencia de género, denominada como Unidad Libra, "que cuenta con ocho policías operativos en labores de calle y dos policías en la oficina de denuncias", según ha precisado.

Fruto del citado convenio con Policía Nacional, a día de hoy la Policía Local atiende en torno a unas 400 mujeres en situación de riesgo medio o bajo, "que, junto con las que atiende Policía Nacional, se da cobertura prácticamente a todas las mujeres en situación de violencia o de riesgo de violencia de género en la ciudad", ha aseverado Torrico.

Asimismo, ha comentado que la sala se ampliará "dando servicio a otras mujeres o familias que vengan a denunciar algún otro tipo de delito o de problemas que tengan", de tal forma que "pueda acudir la familia completa con sus hijos pequeños, y no sea un obstáculo a la hora de no poder desplazarse para interponer la denuncia", ha explicado el delegado. En definitiva, ha subrayado que "ojalá que dentro de algunos años este tipo de salas o unidades no hagan falta, porque eso significará que se ha conseguido erradicar la lacra que sufren las mujeres, pero que es un problema que tiene toda la sociedad, hombres y mujeres, como es la violencia de género".