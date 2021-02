IU y Podemos señalan que el motivo por el que Timoteo no es cesada es para tapar la corrupción en el IMDECO

Los grupos municipales de IU y Podemos Córdoba han considerado públicamente que si el alcalde, José María Bellido, no cesa a la concejal de Ciudadanos Eva Timoteo, ni está tampoco ha dimitido, es porque no le conviene en absoluto que entre en la Corporación municipal la siguiente en la lista de la formación naranja, María Luisa Gómez, número seis, expulsada del partido y con un caso pendiente de solución tras su renuncia a la Gerencia del Imdeco por un presunto caso de prevaricación.

"Aunque hay motivos sobrados para ello, ni dimite ella ni la cesa el alcalde porque lo que hay detrás de ello es el encubrimiento de otro caso de presunta corrupción en el Imdeco y lo que resulta evidente no por ello no debe ser destacado", ha apuntado el portavoz de IU, Pedro García, quien ha recordado que la persona que entraría en la Corporación cordobesa "ha acusado de presuntos casos de corrupción al concejal de Deportes , Manuel Torrejimeno, a quien por otro lado parece que se le ha premiado con ser teniente de alcalde".

"De haber sido cualquier otra persona que no fuera María Luisa Gómez, no habría ninguna duda de que Timoteo hubiera sido cesada", ha rematado el líder municipal de IU.

Por su parte, la portavoz de Podemos Córdoba, Cristina Pedrajas, ha desvelado aún más la situación que uedaría en el Ayuntamiento en caso de que Eva Timoteo no hubiera seguido en su cargo. Y es que el hecho de que Cs expulsara de su seno a María Luisa Gómez, hace que entrara como concejal sin partido, y en ese caso, el alcalde, ya no sólo "estaría sometido al constante chantaje de Vox y a tener que negociar todo con su otro socio de cogobierno, sino que ahora se encontraría con otra piedra en el zapato con otra edil diferente con la que también tendría que llegar a acuerdos o no".

Eso supondría una peligrosa minoría para sacar adelante cuestiones como los presupuestos de 2021, para los que el alcalde ya ha obtenido la abstención de Vox, pero que en el caso de que se normalizara la situación en el Consistorio y Gómez fuera edil, ya no lo tendría tan fácil.

"Nosotros estamos aquí para velar por que se cumplan las normas, los reglamentos y que haya transparencia", ha señalado Pedrajas, quien ha recordado que de no haberse investigado esta situación, Timoteo hubiera estado en esa situación irregular cuatro años, en lugar de año y medio.

A todo esto hay que añadir que a Eva Timoteo, no sólo no se le ha cesado ni se le ha sugerido siquiera una dimisión, sino que, muy al contrario, se le han puesto en las manos tres delegaciones, "para nosotras vitales y fundamentales", en palabras de García, Igualdad, Participación Ciudadana y Cooperación Internacional, cuando "no hay sobre la mesa, a día de hoy, un informe que determine la compatibilidad de ser procurador con concejal".

Pero a mayor premio, parece que la intención del cogobierno es que Eva Timoteo siga cobrando puesto que "nos van a pedir que tenga dedicación parcial , en el colmo del surrealismo político, de la cara dura y la poca vergüenza de ella y la del alcalde como cómplice de todo esto". Un momento que "define a la perfección el momento político de este equipo de gobierno, que es terrible y de gran oscuridad en la gestión", ha destacado García.

Para mayor abundancia, Pedrajas ha dejado sobre la mesa el Real Decreto 1281/2002, de 5 de diciembre, por el que se aprueba el Estatuto General de los Procuradores de los Tribunales de España y que dice que "la profesión de procurador es incompatible con el desempeño de cargos de las administraciones públicas".

En palabras de Pedrajas, "¿le compensa al alcalde esta situación cuando Timoteo debería quedar en suspensión de sueldo hasta que se resuelva su situación, y de funciones, cuando le quitan una delegación y le dan otra, lo que implica la falta de iterés del cogobierno hacia determinadas áreas municipales?". Para la portavoz de la formación morada, ahora tienen que darse tres pasos imprescindibles para empezar a aclarar esta situación: Devolución a las arcas públicas del importe percibido indebidamente, someter su compatibilidad al Pleno y que éste se la conceda o no, "lo cual no está nada claro".