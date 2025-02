El Pleno del Ayuntamiento de Córdoba aprueba varios proyectos clave para la ciudad

Este jueves, el Pleno del Ayuntamiento de Córdoba ha aprobado varios temas clave que impactarán directamente en el desarrollo urbanístico y social de la ciudad. Entre los puntos destacados se encuentra el proyecto del camping de lujo que se construirá junto al Jardín Botánico, una iniciativa que ha generado controversia entre los grupos políticos. Además, también se han aprobado importantes declaraciones institucionales relacionadas con la Zona de Gran Afluencia Turística (ZGAT) y el Día de las Personas Desaparecidas sin causa aparente.

Camping de lujo junto al Jardín Botánico

El proyecto del camping de lujo promovido por la empresa Altanea Camp ha sido aprobado en el Pleno con el apoyo de los votos del Partido Popular (PP) y el Partido Socialista (PSOE), mientras que Vox se ha abstenido y Hacemos Córdoba ha votado en contra. Esta iniciativa empresarial llega al salón de plenos después de haber completado todos los trámites correspondientes en la Gerencia de Urbanismo, que lo admitió a trámite en abril del año pasado.

El presidente de la Gerencia de Urbanismo, Miguel Ángel Torrico, ha defendido el proyecto argumentando que cuenta con 37 informes sectoriales favorables, además de los necesarios informes de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, Emacsa, y las delegaciones de Turismo, Agricultura y Cultura de la Junta de Andalucía. Según Torrico, el proyecto incluye más de 200 documentos que certifican su legalidad, por lo que se trata de una iniciativa completamente ajustada a la normativa vigente.

Oposición

Sin embargo, el portavoz de Hacemos Córdoba, Juan Hidalgo, ha manifestado su rotundo rechazo al proyecto, alegando que aunque existan los informes favorables, el camping no es más que una fachada para una posible urbanización encubierta. Hidalgo ha expresado que el proyecto contraviene el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la ciudad, que califica la zona donde se pretende construir como suelo no urbanizable. El portavoz de Hacemos ha insistido en que lo que está detrás de la propuesta es una operación especulativa que, en su opinión, no beneficiará a la ciudad ni a sus ciudadanos.

Declaración institucional sobre la ZGAT

Otro de los puntos importantes tratados en el Pleno de hoy ha sido la declaración institucional sobre la nueva Zona de Gran Afluencia Turística (ZGAT) de Córdoba. La ZGAT es un área en la que los comercios pueden abrir los domingos y festivos durante ciertos periodos del año. Actualmente, esta zona afecta a todo el término municipal y los meses de abril, mayo, septiembre y octubre, en los que las tiendas pueden abrir sin restricciones horarias. Sin embargo, esta medida ha generado preocupación en algunos sectores que consideran que la extensión de la ZGAT a toda la ciudad y durante tanto tiempo es excesiva.

Celebración del Pleno

Por ello, el Pleno ha aprobado por unanimidad solicitar a la Junta de Andalucía la reducción de la ZGAT, limitándola a los meses de abril, mayo y octubre, así como al periodo de Semana Santa, y restringiendo su aplicación únicamente al centro de la ciudad. Esta solicitud tiene como base un estudio reciente que analiza la situación turística y comercial de la ciudad, con datos actualizados sobre las plazas hoteleras, las pernoctaciones y las viviendas de uso turístico, entre otros indicadores relevantes.

La nueva ZGAT busca adaptar los horarios comerciales a las necesidades del sector turístico y comercial de Córdoba, de acuerdo con las demandas de los sindicatos y las organizaciones empresariales que participaron en la comisión creada al efecto. Esta medida también responde a las preocupaciones expresadas por sindicatos como CCOO, que habían solicitado la derogación de la ZGAT actual debido a su impacto en los comercios locales.

Compromiso por las personas desaparecidas

El Pleno también ha aprobado, con motivo del Día de las Personas Desaparecidas sin causa aparente, una declaración institucional promovida por la Federación de Municipios y Provincias (FEMP). En esta declaración, el Ayuntamiento de Córdoba expresa su compromiso para mejorar la atención y los recursos destinados a la búsqueda de personas desaparecidas, un problema social que afecta a miles de familias cada año.

Según datos del Centro Nacional de Desaparecidos, más de 24.000 denuncias por desapariciones se registran anualmente en España, lo que pone de manifiesto la magnitud del problema. La declaración del Pleno resalta la importancia de optimizar los servicios municipales relacionados con las desapariciones y avanzar en la coordinación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para garantizar una respuesta más eficaz y rápida ante estos casos.

En este contexto, el Ayuntamiento de Córdoba se compromete a mejorar la atención a las personas afectadas por desapariciones y a implementar estrategias de coordinación con las fuerzas de seguridad para afrontar este grave problema de manera más efectiva. Esta medida ha sido bien recibida por los colectivos y asociaciones que trabajan en la defensa de los derechos de las personas desaparecidas.

Mejoras en el barrio de Moreras

Otro de los puntos aprobados ha sido una serie de actuaciones para mejorar el barrio de Moreras, uno de los más desfavorecidos de la ciudad. Según el último informe del INE, este barrio ocupa el puesto 21 entre los más pobres del país, con una renta anual neta por habitante de 9.741 euros. El Pleno ha acordado instar a la Junta de Andalucía, propietaria del parque residencial de la zona, a continuar con las obras de rehabilitación urbana y sostenible de las viviendas, así como a mejorar la eficiencia energética y la accesibilidad de los edificios. Además, se continuará trabajando en la mejora de los espacios públicos y en la instalación de un parque infantil consensuado con los vecinos.