La plantilla de Aucorsa respalda los paros parciales propuestos por el comité de empresa para enero

La plantilla de la empresa municipal Autobuses de Córdoba (Aucorsa) ha respaldado, "con un 92,54 por ciento de los votos emitidos en referéndum", los paros parciales que, para los primeros días del próximo mes de enero, ha propuesto el comité de empresa ante "las infructuosas reuniones en la negociación del nuevo convenio colectivo". En este sentido y en un comunicado, el comité de empresa de Aucorsa ha señalado que "hace más de dos años que se constituyó la mesa negociadora y aún no hay preacuerdos, ni avances.

El posicionamiento de la gerente hacen estériles las reuniones, en las cuales solo pone sobre la mesa recortes para los trabajadores y propuestas impresentables, por lo que a la plantilla no le ha quedado más remedio que realizar acciones de presión para desbloquear dicha situación". Las pretensión del comité de empresa es "la aproximación en la equiparación de derechos laborales con el resto de empresas municipales del Ayuntamiento de Córdoba", pues "estamos a años luz de ellas". Además de los paros, se van a adoptar otras medidas adicionales, entre ellas la de no realizar horas extraordinarias, pues, "si la empresa está falta de personal es por no haber llamado en su momento a los compañeros de la Bolsa de Conductores", cuando "aún quedan cinco por entrar".

Todo ello es lo que ha llevado al comité ha convocar, con el respaldo de la plantilla, los citados paros parciales, los cuales se llevarán a cabo los días 3, 4 y 5 de enero, entre las 11,00 y las 20,00 horas y, al ser consciente del comité del "perjuicio" que ello puede "causar a la ciudadanía cordobesa", ha querido "pedir disculpas de antemano", pero a la misma vez pide "comprensión, ya que no nos queda otra alternativa ante el posicionamiento de la gerente", y para defender sus derechos, al estar "cansados de ser la oveja negra de las empresas municipales".