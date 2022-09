Planas dice sobre la petición de Asaja de prorrogar la actual PAC que "no se puede vivir en la Edad Media"

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha dicho este viernes en Córdoba, sobre la petición de Asaja de prorrogar la actual PAC, que "el reloj no se puede parar, no se puede vivir en la Edad Media", y "ya apareció hace un tiempo Galileo Galilei y el mundo gira y las cosas cambian y, por tanto, en ese contexto hay que mirar hacia el futuro".

En este sentido y en declaraciones a los periodistas junto a la secretaria general del PSOE de Córdoba, Rafi Crespín, antes de mantener una reunión de trabajo con cargos públicos y orgánicos del partido, entre ellos alcaldes socialistas de municipios cordobeses, Planas ha asegurado que con la nueva PAC "hemos conseguido un gran éxito en favor de nuestros agricultores y ganaderos" "Esta es una PAC excelente --ha proseguido-- y si se produjera cualquier incumplimiento, por ejemplo, la vuelta atrás, lo que tendríamos es que el 1 de enero nuestros agricultores y ganaderos no percibirán un solo euro.

Por tanto, mi preocupación es dar certidumbre y seguridad, y va a ser, no solo una buena PAC, sino evidentemente una visión de futuro". Por ello, "si algunos se consideran perjudicados", por "algunas cosas que tenían y que se han revisado, por ejemplo, el tope de 200.000 euros que hemos establecido, que viene del Consejo Europeo y que se ha decidido, no por el PSOE, sino por los conservadores, los liberales y los socialistas en Europa", entonces deben saber que "esto no va contra nadie", sino que "va simplemente a orientar esta PAC para aquel que la necesita".

Esto quiere decir que beneficiará a "la inmensa clase media de nuestra agricultura y de nuestra ganadería", es decir, "ese agricultor familiar y profesional y los pequeños agricultores, que son la inmensa mayoría de los 220.000 perceptores que aproximadamente tiene la PAC en Andalucía", y que "estarán bien apoyados".





"PERIODO NUEVO"





A este respecto, Planas ha señalado que se trata de "un periodo nuevo", en el que "hay que pasar de las palabras a los actos", teniendo en cuenta que "tenemos mucho dinero", en concreto "4.800 millones anuales de ayudas directas, casi 7.000 si sumamos el desarrollo rural y la cofinanciación, y hay que aprovecharlo". "Es un modelo nuevo --ha insistido--, más justo en su distribución, con una mayor orientación ambiental, con un impulso muy claro al relevo generacional y también a la igualdad de género, dando una ayuda suplementaria a agricultoras y ganaderas de un 15 por ciento de las ayudas de incorporación y, finalmente, muy orientado a la innovación y digitalización, que son fundamentales en el mundo de hoy y de cara al futuro".

En cualquier caso, según ha reconocido, "hace falta mucha tarea de explicación y de asesoramiento", si bien ha recordado que "esa responsabilidad, porque es quien gestiona la PAC, es de la Junta de Andalucía", y por eso la ha animado, al igual que "a todas las comunidades autónomas", para que, "con el apoyo y la dirección del Gobierno de España, hagan esa labor" de asesoramiento, "para aprovechar, sobre todo en cosas nuevas como los llamados ecorregímenes, que son nada más y nada menos que el 23 por ciento de las ayudas directas de las que todos nuestros agricultores y ganaderos puedan beneficiarse".

En este punto, el ministro de Agricultura ha reiterado que "esta PAC es una buena PAC para España, es una buena PAC para Andalucía y es una buena PAC para Córdoba. Además hemos la hemos trabajado muy bien con todas las comunidades autónomas, con todas las organizaciones" agrarias "para hacer un modelo que se ajuste a los grandes retos que tenemos ante nosotros".

Planas ha concluido argumentando que, "como siempre que hay un modelo nuevo cada siete años hay inquietud, lo comprendo perfectamente, pero yo creo que la inquietud se soluciona con la información, con diálogo, con asesoramiento y, evidentemente, consiguiendo lo mejor para nuestra tierra, que es lo que yo creo que todos pretendemos".





"TRIBUNALES DE HONOR"





En cuanto a si le preocupa que Asaja Córdoba, a cuenta de la nueva PAC, entre otros motivos, le haya declarado 'persona non grata', Planas ha dicho que ello no le preocupa "en absoluto", para empezar porque él es "una persona educada", a lo que ha añadido que "los tribunales de honor se acabaron con la Constitución española".

De modo que, "si algunos tienen una mentalidad preconstitucional, allá ellos, pero esta es una España moderna, dinámica, que mira al futuro", insistiendo en que lo que piensa de él Asaja Córdoba no le preocupa "en absoluto", porque los que si le preocupan son "los agricultores y ganaderos" y su "trabajo diario".