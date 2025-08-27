Pepín: "Pude haber jugado en Europa con el Valladolid, pero el corazón me dijo que tenía que ayudar al Córdoba en Tercera"
José Calzado Ferrer es una leyenda del próximo rival del equipo blanquiverde, al que ayudó decisivamente a conquistar la Copa de la Liga
Córdoba - Publicado el
1 min lectura
José Calzado Ferrer, "Pepín" fue uno de los mejores futbolistas de contención en España en los años ochenta. Cordobés y hermano del mítico masajista y hombre para todo en el club "Litri", formó parte de uno de los mejores Valladolid de la historia antes de regresar a un Córdoba al límite de la desaparición en Tercera únicamente por el dictado de su corazón.
