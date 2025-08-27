COPE
Podcasts
Córdoba
Córdoba

Pepín: "Pude haber jugado en Europa con el Valladolid, pero el corazón me dijo que tenía que ayudar al Córdoba en Tercera"

José Calzado Ferrer es una leyenda del próximo rival del equipo blanquiverde, al que ayudó decisivamente a conquistar la Copa de la Liga

Pepín durante su época en el Real Valladolid
00:00
Descargar

Toni Cruz González

Córdoba - Publicado el

1 min lectura

José Calzado Ferrer, "Pepín" fue uno de los mejores futbolistas de contención en España en los años ochenta. Cordobés y hermano del mítico masajista y hombre para todo en el club "Litri", formó parte de uno de los mejores Valladolid de la historia antes de regresar a un Córdoba al límite de la desaparición en Tercera únicamente por el dictado de su corazón. 

Escucha en directo

En Directo COPE CÓRDOBA

COPE CÓRDOBA

Lo último

Herrera en COPE

Herrera en COPE

Con Carlos Herrera

Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h

Programas

Últimos audios

Último boletín

05:00H | 27 AGO 2025 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking