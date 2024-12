Miguel Ángel Pareja Vallejo: "Si el Juzgado Penal de Violencia de Género se hubiera creado de cero, hoy no estaría tan saturado"

Miguel Ángel Pareja Vallejo es juez, magistrado en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba -especializada en Violencia de Género- y miembro recién reelegido de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, un "incentivo muy grande, porque creo que soy de las personas que ante las adversidades se crecen y nunca se arrugan, y esto es un gran reto", dice a COPE en una entrevista en su despacho. Apunta que habla en nombre de sus actuales cargos, pero también ha sido juez titular del Juzgado de lo Penal Número 3 de Córdoba, y juez decano durante más de siete años.

-La huelga de letrados dejó un largo atasco burocrático en la justicia de todo el territorio nacional, también en Córdoba. ¿Es un asunto solucionado o podría volver a repetirse?

-Desde la Sala de Gobierno, podemos facilitarles una mejora de aquellas oficinas judiciales que necesiten un refuerzo, o podemos proponer que se refuercen los letrados en los juzgados donde sean necesario. Sobre las condiciones de vida laboral y profesional, eso es un asunto que corresponde al Ministerio de Justicia, nuestra función es la de informar y proponer.

-No habrá nuevos juzgados para Córdoba en 2025, a pesar de que se han pedido. Una de las funciones de la Sala de Gobierno del TSJA es, precisamente, elaborar esa memoria de petición de nuevos juzgados y enviarlos al CGPJ. ¿Qué haría falta para que se concediera la petición a Córdoba?

-Lo que hace falta para poder crear esos nuevos juzgados no es otra cosa que la voluntad por parte de lo que tienen la llave de la creación. En primer lugar, el decano del partido, que deberá hacer un informe anual de situación. Ese informe le llega al presidente de la Audiencia Provincial, que propone cuáles son las necesidades para un mejor funcionamiento de la justicia en su provincia. Ese informe va a la Sala de Gobierno del TSJA, que analiza la propuesta y la envía directamente, íntegra o modificada, al CGPJ. El Consejo suele estar de acuerdo con esta memoria. El problema es que el Ministerio, posteriormente, obliga al poder político regional a elegir qué nuevos juzgados se crean de todos los que se han pedido. La situación se rompe siempre en la falta de presupuesto.

Si usted compara los juzgados creados en Granada, en Almería, en Cádiz, en Huelva... verá que Córdoba es la fea de Andalucía Miguel Ángel Pareja Vallejo Miembro de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia

-En Córdoba, el Juzgado de lo Penal 6, especializado en Violencia de Género, lleva años sufriendo un fuerte colapso. Ha sido uno de los denegados para el año que viene. Usted lleva Violencia de Género en la Audiencia Provincial. ¿Cree que el sistema está fallando?

-El retraso excesivo en juzgar un caso de violencia de género es perjudicial para las víctimas y para la sociedad, que no se libra de la lacra. Sin ir más lejos, ahora mismo le puedo mostrar una sentencia que estoy revisando: se dictó el 25 de octubre de 2023 y el recurso se interpuso el 23 de agosto de 2024. Es decir, que se tardó más de un año en notificar la sentencia a la parte para que pudiera apelar. No es culpa del Juzgado, ni de la Oficina Judicial, ni de los jueces. Es culpa de la falta de medios.

¿Qué está ocurriendo? Por ejemplo, que el Juzgado de Violencia sobre la Mujer Número 1, que ya no recibe detenidos a partir del mediodía, nunca cierra a su hora. Ni un solo día. La juez siempre tiene que volver por la tarde para atender detenidos que han pasado al Juzgado de Guardia. Este juzgado recibió, en 2023, 2.033 asuntos penales y 409 asuntos civiles. Un año antes, su módulo de entrada era 1600. Es más del 50%. Cuando fui decano pedí el desdoblamiento del juzgado o la creación de uno más. En la Sala de Gobierno soy un miembro entre 33, pero pondré mi granito de arena para intentar que se cree un nuevo juzgado. Así lo hizo también el presidente de la Audiencia Provincial en su última memoria.

Por otro lado, en el Penal 6 de Violencia de Género, tenemos un grave problema. Porque fue la transformación de un juzgado de menores, que entonces empezó a arrastrar todos los asuntos. Si hubiese sido un nuevo juzgado, creado de cero, quizá no estaría tan saturado. Lo que está claro es que, desdoblándolo, no se ha solucionado el problema. No se puede esperar un año para tramitar un recurso de apelación.

El Juzgado de Violencia sobre la Mujer Número 1, que ya no recibe detenidos a partir del mediodía, nunca cierra a su hora. Ni un solo día. Miguel Ángel Pareja Vallejo Magistrado de la Audiencia Provincial en la Sección Tercera

-Preocupa, además, la violencia de género y las agresiones sexuales entre menores.

-Sí, preocupa mucho y aquí, a la Audiencia Provincial, nos llegan recursos de este tipo. Eso nos da idea de que algo está fallando, y que debemos hacer hincapié en la educación, tanto en la familia como en los centros escolares. He resuelto muchos casos, aunque no conozco los datos. Le puedo decir que resuelvo uno cada mes y medio aproximadamente.

-El colapso del Juzgado especializado supongo que también se extrapola a la Audiencia Provincial

-Sí, han aumentado mucho los casos en el ámbito penal. Veo muchas sentencias, todas las semanas. Una media de dos. Pero somos cuatro magistrados. Multiplica... En el ámbito de la violencia de género hay muchas agresiones sexuales. Y aún creo que deberían tipificarse muchos más delitos como violencia de género, como el delito de impago de pensiones, aunque sí funcione como agravante de género.

-El Consejero de Justicia, José Antonio Nieto, aseguró hace unos meses en esta cadena que la apertura de la Oficina Judicial de Córdoba era inminente. Es otra de las peticiones que se pueden hacer desde la Sala de Gobierno del TSJA. ¿Sabe en qué estado se encuentra?

-Mi información es similar a la suya. Creo que antes de ponerla en marcha, habría que concienciar al personal. Decir la verdad, que es una experiencia piloto para la que todos tenemos que estar abiertos. Es seguro que habrá fallos, porque siempre hay grietas en toda nueva construcción, pero se detectarán los fallos y se mejorarán.

-Ha sido juez decano durante más de siete años. ¿Qué ha quedado en la lista de asuntos conseguidos?

-Tuve la gran satisfacción de contar con un amplio respaldo de mis compañeros como juez decano. Ha sido una etapa muy intensa de mi vida, con la que me siento muy feliz. Me ha dado muchas satisfacciones, y muchísimos problemas, porque me gustaba el cargo, y lo llevaba a rajatabla, aunque eso me costase el enfrentamiento personal. Intenté siempre ser honesto y representar a mis compañeros con la máxima dignidad. Entre los grandes éxitos, está sin duda el cambio de edificio. Ha habido una mejora importante en la prestación del servicio de justicia. También recuerdo satisfactoriamente la creación del juzgado de 24 horas, aunque ahí el mérito es de todos, aunque yo elaborase los informes.

¿Y cuáles se les quedaron en el tintero?

Aún siento inquietud de ver que no se han solucionado muchos de los problemas que puse de manifiesto. La gente sigue perdiéndose dentro del edificio cuando viene a los juicios. Por otra parte, recuerdo lo difícil que fue coordinarlo todo durante la pandemia, ¡dios mio! Finalmente, me gustaría hacer autocrítica, aunque me dicen que la última decisión no estuvo en mi mano, con no haber conseguido crear los juzgados que Córdoba necesitan.

Desde 2008, que se creó el juzgado de lo penal Número 5, solo se han creado dos juzgados en Córdoba. Si usted compara los juzgados creados en Granada, en Almería, en Cádiz, en Huelva... verá que Córdoba es la fea de Andalucía. Lo único que se ha hecho es transformar un Juzgado de menores en uno de Penal 6; otro de lo Contencioso en Instancia 12, y crear un Juzgado de lo Social, para luchar contra los problemas de la Covid-19, y otro Juzgado de Primera Instancia para Cláusulas Suelo. Córdoba necesita, mínimo, siete juzgados más y un refuerzo en el Juzgado de lo Mercantil. Todo esto ya, desde luego, es labor de la nueva decana y el criterio ahora es todo suyo.