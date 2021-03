14 de marzo, el día que la Covid-19 cambió la vida de los cordobeses

El 10 de marzo de 2020 la Consejeria de Salud de la Junta de Andalucía confirmaba el primer paciente con Covid en Córdoba: se trataba de un joven italiano, de visita en la ciudad donde su novia desarrollaba una beca Erasmus.

Un año después, cerca de 44.000 cordobeses han sufrido esta enfermedad según los registros oficiales de la Consejería de Salud y Familias, de los que más de 32,000 han superado el SARS COV-2. Un virus que se ha cobrado la vida de 885 personas.

UN VIRUS QUE NOS HA DEJADO TRES OLEADAS

Esto ha supuesto una crisis sanitaria que ha puesto patas arriba los hospitales, ha mantenido la atención primaria en vía telefónica, ha reconvertido plantas en ucis, ha provocado el aumento de casos de otras patologías, ha escondido el dolor, ha medicalizado residencias de ancianos, ha cambiado los protocolos de trabajo, ha saturado unidades de cuidados intensivos y ha puesto a los sanitarios en primera linea de batalla, jugándose la vida por salvar la de los demás, como el caso de Nanda, Manuel o Joaquín. Ellos son los tres sanitarios a los que el virus chino les ha quitado la vida. Además, más de 1.200 sanitarios se han contagiado durante este año.

Por suerte, a pesar de la saturación de los hospitales en todo nuestro país, en Córdoba no se alcanzó, pero si que se ha rozado varias veces, la última ha sido este mes de febrero.

Las residencias de mayores han sido el otro foco de inquietud, convirtiéndose en uno de los lugares donde más mella ha hecho la covid .Un total de 1.622 mayores internos han sido contagiados, y en torno al 20 por ciento, terminó falleciendo. Sin embargo, el 27 de diciembre llegó la esperanza para ellos en forma de vacuna, lo que les ha permitido una “vuelta a la normalidad” en la vida de los internos y sus cuidadores.

La llegada de la pandemia ha supuesto que las mascarillas y el gel hidroalcoholico sean parte de nuestro día a día, asi como los desinfectantes con los que limpiamos zonas comunes, zapatos, ropa e incluso los productos de nuestra cesta de la compra.

Durante meses hemos estado pendiente de los nuevos datos de contagios y de la evolución de la incidencia acumulada, que ha llegado a niveles muy preocupantes que ha obligado el cierre perimetral de muchas localidades y el cierre de establecimientos no esenciales. Un año después y casi al final de esta tercera ola, la gráfica nos da algo de tranquilidad, pero siempre con el mensaje de que no podemos relajarnos nunca.

CONFINAMIENTO

El confinamiento que nos llevó hasta el mes de mayo recluidos en casa, hizo que los cordobeses se lo tomaran con humor. Las redes sociales sirvieron como vía de escape para celebrar las fiestas canceladas por la pandemia.

PLAN DE CHOQUE

El 22 de mayo, el plan de choque de ciudad impulsado desde el Ayuntamiento de Córdoba junto con los agentes sociales y económicos para hacer frente a la crisis generada por el coronavirus Covid-19 quedaba firmado, y con él se ponía en carga unos cien millones de euros, de los que 87 se dedicarían a la reactivación económica y siete para medidas sociales, entre otras partidas.

Las cantidades fueron de cuatro millones para el mantenimiento del tejido empresarial y laboral; 2,4 millones para la desescalada; y siete millones para la protección social. Ya por aquellos días se escuchaba aquello de que "nadie se quede atrás".

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ya pedía que se dejara utilizar el superávit de 22 millones de euros para utilizaros a medias que ayudaran a apaliar la situación en la que nos estábamos metiendo. En su momento la legislación la hizo un Gobierno del PP, pero todo había cambiado, y ahora se le pedía al Gobierno de España, que permitieran utilizar ese dinero que era de los ciudadanos de cada municipio.

REDUCCIÓN DE VEHÍCULOS

En las dos primeras semanas los desplazamientos de corto recorrido de vehículos por la red de carreteras del Estado en la provincia de Córdoba llegó a caer una media del 66%. Las denuncias de Tráfico, desde el día 15 de marzo hasta el día 22 de aquel año, se interpusieron 106 denuncias en vía interurbana --25 de radar móvil, 79 de radar fijo y dos por otro tipo de infracciones--.

Los agentes e la Guardia Civil realizaron en el segundi fin de semana unos 500 controles para informar y prevenir desplazamientos por el real decreto, sin que se llegaran a realizar detención alguna, aunque el domingo 22 de marzo interpusieron unas 120 denuncias por incumplimiento de las medidas del decreto de estado de alarma.

ESTUDIO DEL CALCIFEDIOL

Antes de que se comenzara a hablar de los beneficios de la vitamina D para combatir el coronavirus, COPE emitió el 26 de mayo una entrevista centrada en los estudios que ya se venían realizando en Córdoba. Casi un año después los resultados llegaba hasta Gran Bretaña.

Por aquellos días el doctor José Manuel Quesada Gómez, profesor honorífico de la Universidad de Córdoba (UCO), investigador del IMIBIC y director científico de la empresa biotecnológica Quesper, explicaba que estaba participando en un nuevo ensayo de la Consejería de Salud y Familias dentro del marco del programa específico desarrollado para luchar contra el COVID-19, junto con el doctor José López Miranda, catedrático de Medicina Interna de la UCO y director de la Unidad de Gestión Clínica de Medicina Interna del Hospital Universitario Reina Sofía.

En aquel momento ya se conocía que el calcifedio podría disminuir la necesidad de ventilación invasiva e ingresos en UCI de pacientes adultos recién hospitalizados con diagnóstico de COVID-19, una vez comprobado que la deficiencia grave de vitamina D constituye un hallazgo común en los pacientes con esta patología.

LAS VACUNAS

Llegaba el mes de diciembre de 2020 y por fin nos hacíamos eco de la noticia. La Junta de Andalucía empezaría a vacunar contra la Covid-19 a finales de año. Fue la mejor noticia que recibimos como regalo de Navidad, esperanzados que traería la solución definitiva.

Ha pasado un año y esto no ha finalizado. El ritmo de las vacunas aún es muy lento y desconocemos si será la solución para poder volver a retomar nuestras vidas como antes, o de lo contrario, hasta que los científicos no logren un antiviral, tendremos que seguir siendo pacientes. Lo que todos tenemos que tener claro es que mientras tanto tenemos que seguir atentos y no bajar en ningún momento la guardia, tampoco cuando el número de contagios sean bajos, porque todo puede cambiar y dar un giro de 360 grados como hemos visto en cada oleada.

