Manuel Blasco: "Las rebajas como tal no existen, el pequeño comercio está al son de las grandes franquicias"

Las rebajas ya no son lo que eran, esto es lo que opina no solo los comerciantes, también muchos personas que estos días se lanzan a la calle a buscar aquello que necesitan a un mejor precio. Incluso después de cinco días desde que comenzaran muchos comerciantes aún no han puesto el cartel de rebajas.

Manuel Blasco, presidente de la Asociación Centro Córdoba, nos ha explicado que "el comercio de cercanía, el pequeño empresario, estamos condicionados por las grandes franquicias. Ahora encontramos durante todo el año oferta, descuentos y las rebajas ya no son lo que era. Antes se utilizaban para poder sacar ese género que se te quedaba en la tienda para meter el de nueva temporada, pero eso ya no funciona así. Por este motivo aún encontramos comercios sin rebajas, o tal vez lo que encontramos son algunos descuentos en sus productos", explica Blasco.

Hoy COPE hemos salido a la calle para conocer qué se compra estos días y qué presupuestos contemplan. La gran mayoría coinciden en que compran algo que necesitan ahora aprovechando algún descuento, y lo que preveen gastar oscila entre los 50 euros o 70 aproximadamente, como nos ha contado Laura en plena calle Cruz Conde. "Yo estoy aprovechando estos días para comprar cosas que necesito para la boda de mi hermano, y poco más. Ya es absurdo salir de rebajas esperando encontrar grandes chollos. Incluso cuando comienzan no vemos esas colas en las puertas de los establecimientos esperando a abrir para encontrar esa ganga. Ahora durante todo el año encuentras ofertas o incluso si buscas en tiendas online".