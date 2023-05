Lupiáñez (C's): "Queremos ser un partido liberal-progresista, vamos a volver al centro político"

El candidato de Ciudadanos (CS) a la Alcaldía de Córdoba, Jesús Lupiáñez, ha sido el protagonista de nuestro programa especial de cara a las elecciones municipales del 28M, quien ha asegurado que "queremos ser un partido liberal-progresista, vamos a volver al centro político". Lupiáñez ha querido explicar qué es esto para él. "Es ser libre y creer en la libertad de todos. Ser progresistas es tener ideas en lo social alejados del postulado de la derecha tradicional. Cuando se habla de Ciudadanos siempre nos sitúan dentro del bloque de la derecha, y esto no es así, porque en muchas ciudades hemos pactado también con partidos de izquierdas".

Ciudadanos, actual integrante del Gobierno Local en coalición con el Partido Popular, se enfrenta a un panorama completamente distinto al que se encontró en los ultimos comicios de 2019. Las encuestas más optimistas dan entre uno y dos escaños a Ciudadanos en la capital, que podrían ser decisivos en la conformación de gobierno. Con estas declaraciones, Lupiañez deja abierta la posibilidad a pactar a derechas o izquierdas. Ha asegurado, no obstante, que de momento no ha tenido conversaciones con los candidatos de PP y PSOE.

Ciudadanos ha incluido el fomento de la natalidad, con medidas de flexibilidad laboral, bajadas fiscales y un cheque bebe de 200 euros; la creación de más vivienda protegida y la contratación de funcionarios públicos en el Ayuntamiento. También se ha centrado en el sector joyero, asegurando que "es el mejor ejemplo de una actividad que queremos impulsar. Se trata de un modelo de éxito que actualmente reúne a 270 empresas que lo posicionan como el primer centro de producción en España". "Desde el nuevo CS seguiremos apostando por este sector como lo que es: un referente a nivel nacional y europeo, una de las principales industrias de nuestra ciudad y una de nuestras principales señas de identidad en el mundo", ha resaltado el dirigente de CS.

En cuanto a la situación de su partido, Isabel Albás, ex delegada de Turismo e Igualdad, manifestó hace dos semanas que ya no se sentía "identificada con el proyecto de Ciudadanos", ha dejado su escaño y va en la lista de José María Bellido como número siete. Antonio Álvarez y Manuel Torrejimeno, actuales delegados de Infraestructuras y Deportes, tampoco están apoyando abiertamente la candidatura de Lupiáñez. Finalmente, David Dorado ya no es parte del grupo político y se enfrenta a una posible sentencia por malversación ligada al denominado Caso Infraestructuras. "No creo que esto vaya a hacer daño a la imagen del partido, aún no hay sentencia firme", ha manifestado Lupiañez, quien ha asegurado que ha pedido consejo a sus actuales compañeros y que mantiene conversaciones con ellos, "sobre todo con Antonio Álvarez". En cuanto a Isabel Albás, ha expresado que sus actos son "desleales" con el partido, si bien también "me ha dado consejo en todo momento hasta que ha dejado el acta de concejal", ha sentenciado.