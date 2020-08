La lucha por buscar una leche que nos hiciera inmunes ante la Covid-2

El remedio para el mal de nuestros tiempos podría estar dentro de las vacas. El grupo de investigación AGR 149 de Enfermedades Infecciosas del Plan Andaluz de Investigación junto con el Colegio Oficial de Veterinarios de Córdoba, está trabajando en un proyecto para analizar la efectividad de la leche inmune de vaca frente al sars-cov-2. Antonio Arenas, presidente del Colegio de Veterinarios de Córdoba y profesor de la Facultad de Veterinaria, responde en COPE.

-¿Es cierto que hay menor incidencia de este Coronavirus en los granjeros?

-En un análisis inicial sí, pero hay que corroborarlo de un modo más científico con datos y controles y compararlos con otros grupos. Estamos trabajando en ello actualmente.

-Si no he entendido mal: ¿están tratando de obtener leche de vaca que otorgue inmunidad por analogía con el coronavirus bovino?

-Sí. El Coronavirus bovino y el SARS-Covid 2 pertenecen al mismo género y hace algunos años cuando todavía no se empleaban técnicas de clasificación taxonómica de los virus mediante genética se hacía por serología y este virus se hubiera incluido en el mismo grupo que el bovino. Vamos a aprovechar esa circunstancia. Existen muchos anticuerpos que habría que comprobar, como los aglutinantes. Cada uno podría tener su aplicación y servir como base de inmunidad,que es lo que pretendemos, hasta que se pueda obtener una vacuna o incluso obtener una vacuna y obtener unos anticuerpos que serían específicos ante el Coronavirus. Es decir, hacer una especie de inmunidad maternal a través de la leche de vaca.

-No sería la primera vez que labor de los veterinarios y sus conocimientos han ayudado a erradicar enfermedades graves a lo largo de la historia

-Así es, pero la visibilidad la tienen el que logra algo. El que previene, como no ha ocurrido nada, no tiene visibilidad. Existe una labor callada de los veterinarios luchando por la prevención de una serie de enfermedades que se transmitían por los animales como la rabia y el muermo. Muchas han sido erradicadas ya. Esta misma problemática tienen los preventivistas. Su labor no se aprecia por la ciudadanía.

Antonio Arenas, catedrático de Enfermedades Infecciosas de la Facultad de Veterinaria de Córdoba: "El virus del nilo solo provoca síntomas preocupantes en un porcentaje muy escaso" | Onda Cero Radio https://t.co/4WCk4HLzXI — COLVEMA (@COLVEMA) August 17, 2020

-¿Qué es una vacuna autóloga y cómo se puede conseguir?

-Es una vacuna que se consigue obteniendo el virus propio Sars-Cov 2 recogiéndolo de exudados del paciente e inocularlo en una línea celular para replicar ese virus, concentrarlo y activarlo en la persona. Eso lo hemos hecho mucho en veterinaria y en medicina humana, en problemas de tipo alérgico, con muy buenos resultados. Si estudiamos la fisiopatología de la enfermedad lo que existe es una alteración importante de las proporciones del sistema inmune. Con este tipo de vacunas conseguiríamos una estimulación del sistema inmune por otras vías. No es lo mismo que ingiramos una esterichia colli que lo pinchemos. El sistema inmune reacciona de manera diferente en cada uno de los sitios. Sería conveniente probarlo en humanos. Se trata de generar una inmunidad en otros sitios distintos que en donde provoca más problemas, como es el aparato respiratorio.

-Hay que ser prudentes, en cualquier caso, supongo

-Son investigaciones que han saltado ahora a la prensa, pero que ya llevan mucho tiempo. La leche inmune ya la tenemos prácticamente preparada, pero tenemos que hacer pruebas en personas. La vacunación autóloga la deben hacer los médicos.

-Por último, ¿su trabajo está recibiendo alguna ayuda extraordinaria atendiendo a la importancia del fruto que puede lograr?

-Ahora algunas empresas se han interesado en los resultados de esta investigación y estamos trabajando con ellas.

También te puede interesar:

-Agricultura y la Universidad de Córdoba avanzan en la obtención de nuevas variedades de olivo

-Sigue el aumento de casos en Córdoba, con 75 nuevos positivos en las últimas horas