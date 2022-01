Los trabajadores de Aucorsa vuelven a protestar ante la falta de avance en la negociación del convenio

El presidente del Comité de Empresa, Custodio Sánchez, ha explicado en COPE que la negociación esta estancada. Sánchez reconoce la voluntad de negociar de la dirección, pero lamentan que sea a costa de "una reducción y recortes en los derechos laborales de los trabajadores".

Entre las peticiones que realizan, la principal es volver a una jornada laboral de 35 horas semanales al igual que el resto de funcionarios municipales. Por ello, esta tarde han convocado una marcha lenta en coche que partirça de las cocheras de la empresa hasta el paseo de la Victoria. Además, no descartan convocar nuevos paros los días 2,4,7,9 y 11 de febrero.









Torrico: "La negociación continúa abierta"





Miguel Ángel Torrico, presidente de Aucorsa, se ha mostrado abierto a la negociación, asegurando que ya se ha planteado "una propuesta por escrito acorde a las peticiones del Comité de empresa". Además, ha adelantado que el proximo jueves habrá una nueva reunión. En cuanto a las nuevas movilizaciones de los trabajadores, Torrico ha manifestado que la mejor forma para alcanzar un acuerdo "es el diálogo y no tanto las vías de presión", cuando la negociación "sigue abierta y por mucha presión que haya, la negociación va a seguir su curso exactamente igual". No obstante, ha respetado el derecho de manifestación de los trabajadores, a pesar de "no entender el motivo".

