Los mayores, ante el abandono de la brecha digital

El avance vertiginoso de la digitalización está teniendo consecuencias para todos. Las formas de vida han cambiado y nos han obligado a adaptarnos a nuevas maneras de gestionar tareas diarias e, incluso, de relacionarnos entre nosotros. Tras la pandemia, este proceso ha alcanzado prácticamente todos los espacios sociales, desde las relaciones entre amigos y familiares, hasta el trabajo y las gestiones administrativas.

Las personas mayores fueron el colectivo más afectado por los efectos del Covid-19, pero, colateralmente, también se han visto abandonados por la brecha digital en un mundo en el que las gestiones bancarias y sanitarias (muy relevantes para ellos), se realizan ahora eminentemente a través de pantallas. "La digitalización es algo que ya ha llegado, pero que muchos de nosotros no necesitamos. Tenemos una edad en la que no queremos ir corriendo a todo y estar pendientes del telefóno para todo. Queremos paz y tranquilidad... Somos así y así nos tienen que respetar y aceptar", reivindica Antonio Arjona, presidente del Centro de Participación Activa de Ciudad Jardín

Carmen Pilar, de 76 años; y María Carmen, de 81, acuden regularmente al Centro de Ciudad Jardín, como ellas dicen, "siempre juntas". Ambas se han dejado enseñar por sus hijos y familiares y ahora, "´después de muchos años usando el móvil", ya se encuentran más familiarizadas con su funcionamiento. No obstante, todavía quieren seguir profundizando en las posibilidades que este le brinda y agradecen "al profesor, que es muy bueno y tiene mucha paciencia para repetirnos las cosas, porque a nosotras ya nos cuesta más entenderlo y se nos olvida con más facilidad", aseguran.

EL PROBLEMA DE LA BANCA

“La banca nos obliga a usar cajeros automáticos en las calles, expuestos a que nos vean, y cuando muchos de nosotros no sabemos lo que es una contraseña o un pin, nos falla el pulso o no vemos bien… Esto nos provoca equivocaciones y nos da sensación de ridículo e infantilismo, y de ser estorbos para la sociedad”, asegura Antonio Arjona.

La banca se está digitalizando cada vez más, y la atención personalizada está muy reducida a ciertas gestiones que ya no son las más sencillas como la extracción o el ingreso de dinero. Prudencia Caño es socia de este centro y también cuenta su experiencia: “Fue un chasco tremendo. Quería ingresar un dinero a una nieta que tengo en Sevilla y me dijeron que no, que tenía que ingresar un mínimo de 1000 euros… Mi nieta no necesita tanto dinero, y yo no sabía ingresarlo a través del ordenador. Me dijeron que pidiera ayuda a mi hija, pero ella trabaja”.

Gerano Vázquez es secretario del Centro de Participación Activa (CPA) de Ciudad Jardín, y asegura que, si alguna entidad cordobesa "tuviera la valentía" de anunciar ayudas a los mayores en la atención al cliente, "probablemente, recibiría un vuelco masivo de usuarios a esa entidad, porque valoraríamos mucho el gesto".

LAS SOLUCIONES MUNICIPALES

Desde el Ayuntamiento de Córdoba ya se han puesto en funcionamiento varios programas de enseñanza digital para estos mayores, en especial desde el confinamiento de 2020, en el que sufrieron etapas de soledad. Las dos delegaciones que se están trabajando en mejorar la adaptación de los mayores a la nueva situación tecnológica son la de Mayores, a cargo de Eva Contador, y la de transformación digital, a cargo de Lourdes Morales. Existen, hoy día, dos proyectos principales: el de Inclusión Digital, que cuenta con una inversión de 17.008,39 euros financiado a través de fondos Feder EDUSI; y el de Capacitación Digital Sur, que se lleva a cabo en la Normal, con un gasto de 41.321,5 euros. A través de ellos se imparten charlas y cursos de aprendizaje, especialmente a través del telefóno. "Lo que buscamos es que aprendan a manejar el telefóno para que puedan llevarse ese aprendizaje a su casa y ponerlo en marcha, ya que los talleres que se solían hacer era con ordenadores portátiles y finalmente no resultaban del todo útiles", asegura Contador.





