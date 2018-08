Laura Ruiz pide explicaciones sobre el periodo de prueba para las instalaciones de la Ciudad de los Niños

Con respecto a lo sucedido en la Ciudad de los Niños, el Partido Popular considera grave la situación y ayer remitió un escrito a Amparo Pernichi para conocer las causas. La empresa fabricante ha asumido responsabilidades y ha informado que el fallo está en un error humano en la soldadura del anclaje en el proceso de fabricación, no en la instalación. Por ello, la concejal popular ha cuestionado si los plazos han sido del todo adecuados, ya que se produjo un adelanto de dos semanas, y si hubo un necesario periodo de prueba.



Por otro lado, el Grupo Popular le ha recordado a la delegada de Medio Ambiente todas las promesas realizadas en el Congreso Nacional de Parques y Jardines de 2016, donde puso como objetivo poner a Córdoba en el centro y estar bien considerada a nivel nacional y europeo, algo a lo que, según Laura Ruiz, no ha aportado nada. Entre los incumplimientos, ha destacado que no hay jardines nuevos, no hay huertos sociales, no hay lucha contra el cambio climático, ni itinerario de sombra, isla de frescor, pedagogía o aparcamientos con sombra. Por ello, Ruiz ha reivindicado lo trabajado por el anterior gobierno y la poca mejora que ha supuesto el actual.