El Juzgado Militar seguirá a cargo del caso de Cerro Muriano mientras decide la Audiencia Provincial

Las acusaciones particulares del cabo cordobés fallecido en las maniobras de paso de agua en Cerro Muriano el pasado 21 de diciembre, Miguel Ángel Jiménez, han solicitado al Juez Togado Militar prisión preventiva, incomunicada y sin fianza, para los tres investigados hasta el momento: el capitán al mando del ejercicio, un teniente y un sargento presentes en las maniobras de aquel día, en las que también murió el soldado sevillano Carlos León.

Lo hacen después de que el Tribunal Militar Territorial Segundo haya desestimado en un auto con fecha 15 de febrero, al que ha tenido acceso COPE, el recurso de apelación presentado por las acusaciones para que el caso no lo llevara el Juzgado Militar, sino el Juzgado de Instrucción 4 de Córdoba, encargado de lo penal, alegando que el juez militar, al haber elevado las diligencias a Sumario e imputado a estos tres militares, se estaba extralimitando en sus funciones porque la Audiencia Provincial aún no ha determinado qué juzgado llevará el caso finalmente. Esta segunda instacia, no obstante, ha confirmado la resolución inicial del juez togado: "No podemos sino compartir el parecer expresado por el Juez Togado en su Auto recurrido [...] En el presente caso en el que los hechos no solo tienen una apariencia delictiva sino que, además, revisten caracteres de un ilíticito penal de delito contra la eficacia del servicio".

El Juzgado Militar continuará siendo, por tanto, el encargado de la investigación hasta que la Audiencia Provincial realice su determinación final. La petición de prisión se realiza, según las acusaciones, con el objetivo de que no se pierdan las pruebas y para no perturbar la investigación.