La Junta suspende cautelarme otro proyecto de planta solar recurrido por los vecinos del Alto Gualdaquivir

La Junta de Andalucía ha suspendido de forma cautelar el segundo proyecto de planta fotovoltaica que había recurrido la Plataforma Stop Megaplanta Solares, que aúna a vecinos y propietarios de tierras del Alto Gualdaquivir, en los términos municipales de Bujalance, Montoro, Pedro Abad y El Carpio. Llevan meses luchando contra esos proyectos, quieren que se regulen para que las placas no se instalen en terrenos que dan frutos economicos a los vecinos. "Se ha presentado de manera fraudulenta, tramitándolo como tres proyectos independiendes cuando es uno. Es el mismo promotor, la misma línea de evacuación y las mismas parcelas. Se ha hecho, además, mediante la expropiación de la finca y los puntos de secano, regadío y olivar", explica Miryam, miembro de la plataforma con conocimiento técnico.

La plataforma denuncia que el modus operandi que utilizan las empresas promotoras, todas ellas privadas, es el del fraccionamiento de los proyectos, de manera que no superen los 50 megavatios y las 100 hectáreas cada uno, que es el límite establecido por el artículo 3.13.a) de la ley andaluza 24/2013 de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico. Si excede estos parámetros, la competencia para su autorización sería del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, "mas restrictiva que la ley andaluza", hace con el de Gualdalquivir 1 después de que la plataforma presentara sendos recursos y se espera que la Consejería de Politica Industrial los resuelva en julio. En total, hay 14 proyectos en marcha que formaría una megaplanta fotovoltaica en terreno cultivable de esa zona, lo que equivaldría a 800 campos de fútbol.

Precisamente esta mañana aparecía publicado en el Boletín Oficial de la Provincia la autorización administrativa previa de la Junta para la instalación fotovoltaica Albornez Solar, en Montoro, Villa del Rio y Bujalance, otro proyecto más de esos 14 para el que la plataforma presentó recurso la semana pasada. Se espera que la Consejería de Industria de la Junta resuelva el recurso de forma definitiva a mediados de julio y agosto.

Los requisitos para que se conceda este informe vinculante pasan por superar los parámetros medioambientales en vías pecuarias, residuos y biodiversidad; deben estar sobre terreno y no sobre tejados o cubiertas, no pueden estar destinadas a autoconsumo y deben medir más de 10 hectáreas. Denuncia Miryam que la Delegación de Medio Ambiente en Córdoba se ha dejado guiar, "como en un acto de fe", por el informe presentado por la empresa promotora que, además, " no ha cumplido la norma estatal que le obliga ha hacer un estudio anual de la fauna. El informe medioambiental para conceder estas licencias previas se ha basado en tres visitas aisladas. Han hecho un documento de 600 páginas que no están bien estudiadas ",argumenta. Asegura, además, que la Junta debía haber ido con más cautela "en una zona esteparia. Estamos hablando de las aves más amenazadas a nivel europeo", sentencia.