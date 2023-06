Cantaba el grupo Astrud aquello de “Hay un hombre que lo hace todo en España”. Si alguien escribiera esa canción en Córdoba tendría que poner de portada del LP la cara de Jesús Coca. Abogado que ha sido asesor jurídico de Riff Music, responsable jurídico de la gira española de Bob Dylan, de Fito y Fitipaldis, Manolo García, Manuel Carrasco, Sting, Mark Knopfler... Ha sido asesor legal del Córdoba C.F., presidente de ASFACO, docente es Profesor Asociado de Derecho Administrativo de la Universidad de Córdoba y Profesor de Derecho Civil de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, en 2017 recibió el premio jurídico Internacional ISDE en Derecho Deportivo...Y desde hace unos días es edil de Contratación en el Ayuntamiento de Córdoba y presidente de Emacsa.

- ¿Cuántas horas tiene su día, señor Coca?

-Siempre he dicho que me gusta ser un trapero del tiempo y aprovechar todas las horas del día. En media hora se pueden hacer muchas cosas. Hay que optimizar el tiempo. Es importante también poner de relieve que mi familia me tiene que acompañar. Es en lo primero que uno piensa cuando se levanta y gracias a ellos puedo hacer todo lo que hago.

- El área de contratación es clave para el buen funcionamiento del Ayuntamiento y ha sido de la que más se ha hablado en la anterior legislatura y no precisamente bien. ¿Cómo considera que se puede cambiar esa imagen en cuatro años?

-Hay una canción que se llama Copenhague, de Vetusta Morla, que dice que"dejarse llevar suena demasiado bien". Es muy fácil dejarse llevar, pero hay que intentar ser disruptivoen el buen sentido y de algún modo hacer las cosas como uno cree. No porque siempre se hayan hecho de una misma manera hay que seguir haciéndolo así.

-Imagen que tras su toma de contacto ya habrá podido hacer un análisis más detallado del panorama en su nueva área ¿Cuáles son las necesidades más urgentes de la ciudad en materia de contratación?

-No hay necesidades urgentes o inmediatas como tal. Medios personales siempre son necesarios, pero no hay una necesidad perentoria para el área. Hay grandísimos profesionales y es un equipo humano extraordinario.

-Se han quedado unos cien millones de euros en las arcas públicas. Es un problema común en los Ayuntamientos. ¿Crear esta delegación puede ayudar a paliar este problema?

-La nueva normativa en contratación pública ha permitido mayor flexibilidad en adjudicación como en materia presupuestaria. El remanente está producido por la anterior ley que puede cambiar con la nueva. Gracias a esta aplicación de las directivas se pueden agilizar los trámites de muchas maneras y ordenar para que ese remanente pueda ser ejecutado con las garantías de la ley.

-Cómo van las conversaciones entre el Ayuntamiento y la empresa Tess Defense? De momento se están contratando trabajadores a través de Madrid y ahora la empresa busca ingenieros de Córdoba... ¿Cómo va a trabajar el ayuntamiento para alcanzar esas contrataciones locales?

-La creación de empleo local es una prioridad para el alcalde. De ahí que se estén tratando de incorporar ingenieros locales y puestos en toda la línea de producción.

- ¿Qué ha ocurrido con el entoldado de Córdoba este año? ¿Cómo es posible que los vecinos se hayan negado a un entoldado que se ha hecho otros años? ¿Se está a tiempo todavía de solucionar el problema?

-Cuando se habla de un contrato público, éste tiene muchas facetas. La libre concurrencia es un principio básico y a la hora de un nuevo pliego se han de cumplir todas las garantías. Deben ser toldos acordes a las necesidades de sostenibilidad en materiales usados.

-El agua, para una ciudad tan seca como Córdoba, es cosa seria. ¿Podemos estar tranquilos en lo que se refiere a suministro y a calidad del agua en la capital?

-Absolutamente. Y no solo eso.Emacsa es, de hecho, la mejor empresa de aguas de Andalucía en estándares de calidad de agua.Además, las infraestructuras en los últimos cuatro años han revolucionado el tratamiento para evitar la pérdida de agua. La pérdida de agua media en una empresa del servicio integral de agua está en un 30% y aquí en torno a un 10%. Somos los mejores con mucha diferencia en España. El agua es un bien escaso y la pérdida de agua es una de las cuestiones más relevantes. Hay infraestructuras muy importantes en nuestra ciudad como el tanque de tormentas.

-Como responsable de Emacsa, se le va a preguntar mucho por el panorama en Las Jaras. En 2021 se fijó en 5 años el tiempo necesario para solventar el problema de suministro allí. ¿Lo ve viable?

-Yo creo que sí. Se están poniendo los medios para eso.

-El Estadio de El Arcángel. Como exasesor del Córdoba CF, su presencia en el Ayuntamiento puede agilizar los trámites para su construcción

-En materia de concesiones demaniales conozco y me gustaría aportar para hacer la viabilidad de un asunto que es un proyecto de ciudad. Prioritario como todos los proyectos de ciudad.