Isidro Molina: "Alguien debe saber algo de mi hijo y ya creo que es hora de que hable"

Se cumplen nueve años de la desaparición de Paco Molina. Con 16 años, salió de su casa y nunca volvió. Avisó a su padre ese día de que no dormiría en casa y la última vez que se le vio, según declaraciones de testigos, fue en la estación de autobuses. Hoy tendría 25 años.

De la investigación se encarga la sección de Desaparecidos de la Unidad Especializada y Violenta de la Policía Nacional en Madrid, que ha ido encontrando y descartando líneas de investigación a lo largo de estos nueve años. Sus padres, que no han parado de buscarlo, aún mantienen la esperanza. "La UDEV sigue buscando a Paco. De hecho, no hace mucho, estuvieron aquí en el Juzgado, aunque no sé qué vinieron a hacer. Se le ha buscado en más de diez países", confirma Isidro Molina, su padre.

Casos como el de Paco han impulsado la creación del Centro Nacional de Desaparecidos, donde se genera un punto de coordinación, pero también de encuentro entre afectados, que siempre pueden asesorarse. Cuando Paco desapareció, toda la ayuda psicológica que pidió su familia fue en vano. "Gracias al trabajo de CND se le ha dado apoyo a las familias de desaparecidos. Un trauma tan tremendo como este, nosotros lo vivimos sin ayuda psicológica. Somos miles de familias con un ser querido desaparecido en España... Les diría que cuenten todo a las personas que están investigando, que no oculten nada", dice Isidro.

Colaboración ciudadana

A pesar de los años, mientras no haya indicio contrario, sus padres mantienen la certeza de que Paco puede estar sano y salvo. Por eso, agradecen la colaboración ciudadana, que aún hoy se produce. Para eso, han habilitado un buzón totalmente anónimo en el Apartado de Correos 3011 de Córdoba, donde cualquier ciudadano puede aportar la información que conozca en cualquier momento.

Isidro Molina sostiene que alguien tiene que saber algo, y pide que, después de casi una década, rompa su silencio: "La colaboración ciudadana es fundamental, yo lo agradezco enormemente, aunque la información luego no sea válida, porque eso me transmite que hay gente que aún está pendiente y buscando a Paco. Alguien sabe algo seguro, a mi hijo no ha venido un ovni y se lo ha llevado. Creo que ya es hora de que hable, que nos dé, al menos, una línea con la que empezar a buscar", sentencia.

También puede llamar a los teléfonos 091, 062 o el 112 en caso de tener alguna información.