Innovación en cirugía de cataratas: nuevas lentes intraoculares mejoran la experiencia visual

Un estudio liderado por el oftalmólogo Antonio Cano, profesor en la Universidad Loyola y especialista en el Hospital Arruzafa de Córdoba, ha demostrado que las lentes intraoculares monofocales extendidas suponen un avance significativo en la calidad visual de los pacientes tras una cirugía de cataratas. Este nuevo enfoque, publicado en la prestigiosa revista *Journal of Clinical Medicine*, destaca por ofrecer mejoras tanto en visión cercana como intermedia, superando las limitaciones de las lentes monofocales tradicionales.

Beneficios clave de las nuevas lentes

El artículo titulado *Evaluation of Evolux, Intraocular Lenses in Cataract Surgery: Clinical Outcomes and Patient Satisfaction* subraya resultados prometedores. Entre los beneficios destacados se encuentran:

Mayor agudeza visual a distancias lejanas e intermedias:

Mejora significativa en visión cercan, ideal para actividades cotidianas como leer o usar dispositivos electrónicos.

Reducción de efectos adversos, como deslumbramientos o halos, asociados a otras lentes avanzadas.

Satisfacción elevada entre los pacientes, medida a través de cuestionarios específicos.

Este estudio, realizado con 18 pacientes (36 ojos) mayores de 40 años sin enfermedades oculares activas, evaluó parámetros como la agudeza visual en diferentes rangos, la dependencia de gafas tras la cirugía y la percepción de los pacientes en su día a día.

Innovación tecnológica en lentes intraoculares

El equipo de la Unidad de Córnea, Segmento Anterior y Cirugía Refractiva (UCSA) del Hospital Arruzafa, liderado por Cano, destaca que estas lentes intraoculares monofocales extendidas representan un término medio entre las lentes monofocales convencionales y las trifocales de última generación.

Las lentes monofocales tradicionales ofrecen excelentes resultados para visión lejana, pero no corrigen adecuadamente las distancias intermedias y cercanas, lo que obliga a muchos pacientes a usar gafas para tareas específicas. Por otro lado, las lentes trifocales, aunque solucionan estas limitaciones, pueden generar efectos secundarios como halos o deslumbramientos, especialmente en condiciones de poca luz.

Con las nuevas lentes Evolux, fabricadas con material hidrofóbico de alta biocompatibilidad, se logra una experiencia visual más completa y sin distorsiones, respondiendo a las necesidades actuales de los pacientes, como el uso frecuente de dispositivos electrónicos.

Cataratas: una afección con solución

La catarata, una opacidad del cristalino del ojo que genera una visión similar a mirar a través de un cristal empañado, es una de las principales causas de pérdida visual a nivel mundial. Esta condición puede dificultar actividades diarias y, en casos avanzados, provocar complicaciones adicionales en la visión.

La cirugía de cataratas, que consiste en reemplazar el cristalino afectado por una lente artificial, ha evolucionado significativamente en las últimas décadas. Ahora, gracias a investigaciones como esta, los pacientes pueden disfrutar de una calidad visual superior y una menor dependencia de gafas tras la operación.

Un trabajo colaborativo de excelencia

El estudio liderado por Antonio Cano ha contado con la colaboración de especialistas de prestigiosas instituciones, como el Hospital Reina Sofía de Córdoba y el Instituto de Microcirugía Ocular de Madrid. Esta sinergia entre equipos médicos y científicos ha permitido avanzar en la aplicación de tecnologías innovadoras para mejorar la vida de los pacientes.

El impacto de estas lentes no solo marca un hito en la cirugía de cataratas, sino que abre la puerta a nuevas investigaciones en el ámbito de la oftalmología, ofreciendo soluciones cada vez más personalizadas y efectivas.