Inmaculada Troncoso: “A pesar de todas las medidas de seguridad adoptadas el riesgo cero no existe”

La delegada territorial de Educación y Deporte de la Junta en Córdoba, Inmaculada Troncoso, ha reconocido durante la inauguración del curso 2020/21 de las escuelas infantiles que a pesar de todas las medidas de seguridad adoptadas el riesgo cero no existe.

Más de 7.500 menores de tres años han iniciado hoy el curso escolar 2020/21 en las escuelas y centros de Educación Infantil en la provincia de Córdoba. Así, este curso, nuestra provincia cuenta con 171 centros públicos o privados adheridos al programa de ayudas a las familias de la Junta de Andalucía para el fomento de la escolarización en el primer ciclo de Educación Infantil, dos más que en el curso anterior.

La Consejería de Educación y Deporte ha puesto a disposición de las familias cordobesas 11.605 plazas financiadas con fondos públicos, 141 más que el pasado curso. Así, lo ha asegurado la Delegada de Educación, Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Córdoba, Inmaculada Troncoso, durante su visita a la Escuela Infantil Nuestra Señora de la Soledad de Córdoba. Durante su intervención, la delegada ha mandado un mensaje de tranquilidad y confianza a las familias dentro de la lógica preocupación por la situación generada por la pandemia.

En este sentido, Inmaculada ha explicado que se han adoptado todas las medidas de seguridad recomendadas por las autoridades sanitarias “para que la vuelta a las aulas de los más pequeños sea fiable, pero sin olvidar que el riesgo cero no existe”. Respecto al número de niños y niñas matriculados, la delegada ha puntualizado que esta cifra se incrementará porque desde el 1 de septiembre se ha vuelto a abrir la convocatoria para solicitar plaza en las escuelas infantiles. Asimismo, Troncoso ha informado de que ante la situación de excepcionalidad de este curso provocada por la pandemia que vivimos actualmente, la Consejería de Educación y Deporte envió el pasado mes de julio a los centros que imparten primer ciclo de Infantil unas instrucciones relativas a su organización para el curso escolar 2020/21, que tienen como objetivo establecer medidas para que los procesos de enseñanza y aprendizaje así como los asistenciales se desarrollen con seguridad durante el curso, en el marco de las recomendaciones sanitarias. Así, cada centro ha elaborado un protocolo de actuación COVID-19 que ha contado con el asesoramiento y apoyo del servicio de Inspección de la Delegación.

Entre las medidas puestas en marcha en estos centros destaca que las clases se organizarán en grupos de convivencia escolar, es decir un conjunto de alumnos y alumnas que junto con su tutor o tutora no se mezclan con otros grupos. De esta manera, los niños y niñas podrán socializar y jugar entre sí, sin tener que garantizar ninguna distancia de seguridad ni usar mascarilla. Además, los juguetes y materiales didácticos de cada grupo no se podrán compartir, ni intercambiar, ni mover de un aula a otra. Los centros organizarán las entradas y salidas para evitar las aglomeraciones y así garantizar el distanciamiento social necesario.

Tras la entrada de los menores se procederá al lavado de las manos con agua y jabón y deberán ir directamente a su aula y de ella a la salida cuando finalice su jornada. En el caso de que los pequeños utilicen el aula matinal o espacios diferentes a su aula, el personal garantizará que se cumpla la distancia social entre los que no forman parte del mismo grupo.

Cada grupo de convivencia comerá preferentemente en sus aulas y, si lo hicieran en el comedor, este no podrá ser utilizado por más de un grupo al mismo tiempo, garantizando la limpieza y desinfección del mismo entre turnos. Sobre las salidas al patio, a cada grupo se le asignará tiempo para jugar al aire libre. Las instrucciones también incluyen recomendaciones para los momentos de sueño y descanso de los niños y niñas, para el cambio de pañal, medidas previas para los padres y madres como medir la temperatura del menor antes de salir de casa e indicaciones ante sospecha o confirmación de casos en el centro.

Por otra parte, la Consejería destinará este curso que comienza 40 millones adicionales a mejorar la financiación de las escuelas infantiles y los centros adheridos al Programa de ayuda a las familias que imparten el primer ciclo de Educación Infantil. Este incremento en el presupuesto destinado al 0-3 permitirá subir el precioplaza en un 15%, es decir, pasará de los 278,88 actuales a 320,71 euros, incluido el servicio de comedor, así como la subida de los tramos de las bonificaciones. Así, cada alumno de esta etapa contará con una inversión de 42 euros más al mes y, por tanto, mejorará la calidad en la atención educativa ofrecida por miles de profesionales comprometidos. La mejora de la financiación, que se aplicará a partir de 1 de septiembre, se realizará sin que suponga un mayor coste para las familias ya que será la Consejería quien asuma el coste total del incremento del precio-plaza y de las bonificaciones de las que se beneficiarán las familias que escolaricen a sus hijos en el primer ciclo de Infantil.

La Educación Infantil se considera en nuestra Comunidad una etapa de carácter educativo y no sólo asistencial, de escolarización voluntaria y organizada en dos ciclos de tres cursos cada uno. Con el fin de facilitar al máximo la compatibilidad entre vida laboral y familiar, los centros que imparten el Primer Ciclo de Educación Infantil ofrecen su servicio de lunes a viernes todos los días no festivos del año, excepto el mes de agosto, en horario ininterrumpido de 7.30 a 17.00 horas y, en el caso de que oferten el servicio de taller de juegos, hasta las 20.00 horas Andalucía es la cuarta comunidad con mayor tasa de escolarización de este alumnado con un 48% aproximadamente, un valor que supera con creces las recomendaciones de la Unión Europea para este año 2020 y que se sitúa en una tasa de cobertura superior al 33%. La escolarización en esta etapa educativa no obligatoria está considerada esencial en el desarrollo cognitivo de los niños y con repercusión directa en su futuro rendimiento académico, además de suponer una importante medida para la conciliación familiar.

Por su parte, la presidenta de la Coordinadora de Escuelas Infantiles de Andalucía, Charo de la Peña ha advertido en COPE de que el miedo al contagio va a hacer que muchos padres no lleven de momento a sus hijos a los centros.

