Inicio del proceso de escolarización con 2.000 plazas menos en Córdoba en medio de la crisis de natalidad

Ayer 1 de marzo comenzó el proceso de escolarización en la provincia de Córdoba. En un contexto de baja natalidad, cada vez hay menos niños de primer ingreso en los colegios y esto ha provocado que la Junta, de entrada, esté ofertando 2.000 plazas menos, según datos aportados por la propia Consejera de Educación, Patricia del Pozo, esta mañana en Córdoba. En cuatro años, Andalucia ha perdido 70.000 alumnos en los colegios. "Se han perdido tantos alumnos, fundamentalmente, debido al calamitoso y preocupante descenso de la natalidad. A pesar de eso, tenemos mas de 80.700 ofertas de plazas de nuevo ingreso", ha explicado del Pozo.

La bajada de la natalidad podría suponer la reducción final de unidades en varios colegios de la provincia. Ese recorte de unidades, de clases, van a generar una reubicación de alumnos. Ahí, la Junta de Andalucía está trabajando para no provocar un aumento de las ratios. Francisco José Viso, delegado de la territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional en Córdoba, ha asegurado que se va a ajustar "no solo el número de unidades, en las que no habrá reducción sino reorganización de esos 2.000 nacimientos menos que se han venido arrastrando en Córdoba en los últimos años, y tambiéns e ajustarán los recursos humanos necesarios para los distintos centros. Es precipitado, de. momento, hablar del número de unidades finales que habrá. Estamos demostrando que somos la única Comunidad Autónoma que ha mantenido los refuerzos Covid, con 419 efectivos. Hay menos alumnos, que se reubican, y más profesorado, lo que demuestra que estamos abogando por la bajada de ratios".

En busca de una educación adaptada a la demanda empresarial cordobesa

Por otro lado, la semana pasada conocíamos que la Junta estaba estudiando implantar nuevos grados de formación profesional para Big Data e Inteligencia Artificial en Córdoba. Estudios que se adapten a las presentes y futuras necesidades empresariales del mercado laboral cordobés. En COPE hemos podido saber que la Junta esta trabajando para confeccionar nuevos grados de automoción en el instituto Antonio Galán Acosta de Montoro para el curso próximo y lo mantendránen el IES Zoco de la capital.