El imperdonable error que cometes al elaborar un salmorejo y que indigna a los cordobeses

No cualquiera es capaz de elaborar un buen salmorejo, pero si ponemos un poquito de esfuerzo y sigues los pasos que te vamos a indicar a continuación, te convertirás en un auténtico experto. En Córdoba existe una receta especial que no se debe desperdiciar para obtener un verdadero salmorejo 100% cordobés. Si no seguimos esta receta, ya cometeremos un fallo y no será un salmorejo lo que estamos elaborando. Se convertirá, por tanto, en un “intento de”. Arrancamos este artículo con los ingredientes necesarios para este delicioso entrante:

-150 ml de aceite de oliva virgen extra

-200 gramos de pan de telera cordobesa. Si no tienes a mano, te aconsejamos que utilices pan de trigo y que tenga un día o dos desde el momento en el que lo compraste.

-1 kilo de tomates rojos muy maduros

-1 diente de ajo de Montalbán (Córdoba) o similar. Esto lo puedes ver en la etiqueta al adquirir los ajos en el supermercado. Si no, intenta obtener aquel que tenga mejor calidad. Es relevante que le quites el corazón del ajo.

-10 gramos de sal (esto es al gusto).

Existen diversos acompañamientos para acompañar al entrante. Algunos optan por picarle huevo duro, jamón e incluso otros se atreven con gajos de mandarina e incluso caballa. Las opciones como puedes ver son infinitas. Podemos servirlo como un plato al centro o como primer plato. Pero antes, vamos con la elaboración.

-Limpia muy bien los tomates y córtalos en cuartos para posteriormente triturarlos con la batidora hasta que quede un símil de salsa. Para que la textura sea la idónea, pasa la salsa por un colador para retirar la piel y las pequeñas pepitas que hayan podido quedar. El pan lo cortamos en trozos pequeños y lo añadimos, dejándolo reposar unos 10 minutos. Así, conseguirás que el pan se ablande.

-Posteriormente, pela el ajo y añádelo al tomate con el pan. Poco después, échale el “oro español”: aceite de oliva virgen extra y un poquito de sal. Por último solo queda el paso más sencillo. Depositarlo en un recipiente, meterlo en la nevera y dejar que se enfríe. Para que el sabor tenga todas las propiedades, es recomendable que esperes unas horas prudenciales.

La presentación: fundamental, no debemos descuidarla

Si cuentas en tu cocina con un plato hondo o con una especie de cuenco, mejor que mejor. A partir de ahí, será el mejor momento de ponerle trocitos de jamón serrano. Después, añádele un huevo cocido troceado y unas gotitas de aceite de oliva virgen extra para darle el toque de sabor que necesitas. Respecto al acompañamiento, ya depende de ti... y de lo que prefieras. Para no fallar ante unos comensales, te aconsejamos que le pongas pan. Es el acompañamiento básico.

Con este entrante triunfarás. Es un plato "fresquito" y que está plagado de nutrientes. Es una fuente natural de antioxidantes gracias a las propiedades que aportan los tomates. Otro ingrediente fundamental como es el ajo nos proporciona un efecto "vasodilatador". Esto significa que es muy beneficioso para la circulación sobre todo en épocas de calor como el verano. Es, asimismo, una receta muy versátil que puede tomarse como plato principal, como acompañamiento o como salsa. Las opciones, como te adelantábamos al comienzo, son infinitas.