Iker Jiménez revela a Florentino Pérez por qué los jóvenes ya no ven el fútbol: “Ha venido a cambiarlo todo"

Mucho se ha hablado y escrito en estos tiempos del abortado proyecto de Superliga impulsado hace unas semanas por Florentino Pérez -presidente del Real Madrid- y que pretendía una especie de NBA del fútbol en Europa que relegara a la Champions y reportara unos fabulosos ingresos a los clubs que fueran invitados.

Uno de los argumentos esgrimidos por Pérez es que el fútbol ya no interesa tanto a la juventud. La idea no gustó ni a la UEFA ni a su presidente Aleksander Ceferin ni tampoco a las federaciones nacionales, que terminaron por desmontar un proyecto que tampoco tuvo el arraigo previsto entre los aficionados de los propios clubes impulsores.

El famoso comunicador Íker Jiménez dio su interpretación en su programa Cuarto Milenio de Cuatro de este teórico pasotismo de los antaño más fieles seguidores del deporte rey. El vasco expuso que “me impresionó mucho el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, cuando aseguraba que la clave de todo este movimiento en el fútbol, la brecha que se está produciendo, es que los jóvenes ya no ven el fútbol”.

Continuó Jiménez diciendo: “Háganme caso de que estoy hablando de mente y no de fútbol. ¿Por qué no se ve el fútbol? Resulta que la mente, en una franja fundamental entre los 16 y los 24 años (una franja clave para nutrir a los deportes de seguidores y consumidores para generar dinero).... Decía Florentino que no seguían el fútbol por el YouTube y la consola, pero no. Es la mente en red”.

Con lo de “mente en red”, el presentador detalló que se refería a que “a todos nos pasa, nuestra mente funciona en red, cada vez es más difícil que seamos capaces de mantener el interés en algo concreto, solemos linkar distintos contenidos y pasar de un tema a otro, nos cuesta cada vez más estar una hora y media sentados en un sofá consumiendo un programa o un partido”.

Así que, en estos momentos, “los jóvenes tienen otros estímulos mentales, que van mucho más rápidos y son individualizados. Nuestra mente está cambiando, nuestra mente no se conforma. La red ha venido a cambiarlo todo. Para bien o para mal”.

