Gina Carano no se rinde tras su despido de de 'The Mandalorian' y llama a la «rebelión»

Estaba claro que la actriz y luchadora Gina Carano no se iba a quedar con los brazos cruzados después de que cruzara la línea roja por la culpa las redes sociales. Gina compartió una serie de comentarios en sus redes en los que se equiparaba a los políticos republicanos en Estados Unidos y todos sus simpatizantes con los judíos durante el holocausto, a lo que la productora de 'The Mandalorian' Lucasfilm, anunciaba que no contaría más con la actriz para las próximas temporadas. En palabras de la productora "Gina Carano no es empleada actualmente en Lucasfilm y no hay planes de que lo esté en el futuro".

Carano asegura que "no pueden cancelarnos si no se lo permitimos", además ha anunciado que será la encargada de coproducir una película para The daily wire, una web conservadora, y donde ella será la protagonista. En otro de sus publicaciones en redes sociales ha dejado claro que esto es solo el principio "bienvenido a la rebelión".

This is just the beginning.. welcome to the rebellion. https://t.co/5lDdKNBOu6 — Gina Carano �� (@ginacarano) February 12, 2021

La plataforma ya se ha encargado de hacer público este acuerdo donde Gina se convierte en socia

That’s right, we are partnering with @ginacarano! Become a member and get 25% off memberships using code: GINA #GinaCaranoIsUncancelled This is the way: https://t.co/uUymBbh1nipic.twitter.com/ha7WWTH2aZ — The Daily Wire (@realDailyWire) February 12, 2021

Esta batalla que ahora comienza la actriz cuenta con el apoyo de un gran número de defensores de la libertad de expresión y de detractores de la política de Lucasfilmde solventar la polémica con este despido expres. A todos estos se añaden también los simpatizantes de Donald Trump que piensan que Gina es víctima de una caza de brujas.

Según la actriz "The Daily Wire me eestá ayudando a hacer realidad uno de mis sueños, el poder desarrollar y producir mi propia película. Por fin mis oraciones han sido escuchadas. Con esto que me está ocurriendo estoy lanzando un mensaje de esperanza a todos los que viven asustados por las cancelaciones de la famia totalitarista. Solo he empezado a usar mi voz, que ahora es más libre que nunca antes, y espero que inspire a otros a hacer lo mismo".

PRÓXIMAS TEMPORADAS

The Mandalorian es una serie de televisión de Star Wars acción en vivo desarrollada por Lucasfilm. La serie toma lugar alrededor de cinco años después de los eventos de Star Wars: Episodio VI El Retorno del Jedi y se emite exclusivamente en el nuevo servicio de transmisión, Disney+. Empezó a emitirse el 12 de noviembre de 2019. Jon Favreau está escribiendo y es el productor ejecutivo de la serie. Los directores incluyen a Dave Filoni, Deborah Chow, Rick Famuyiwa, Bryce Dallas Howard y Taika Waititi.

Creada por Jon Favreau, The Mandalorian está protagonizado por Pedro Pascal, Gina Carano, Carl Weathers y Giancarlo Esposito. Las temporadas 1 y 2 están disponibles en Disney+. Por el momento no se conoce la fecha exacta de lanzamiento de la tercera temporada de The Mandalorian, pero Jon Favreau ha dado recientemente algunas pistas sobre el lanzamiento.

Ya se han puesto en marcha Ahsoka, Rangers of the New Republic y The Book of Boba Fett, tres spin-offs derivados de The Mandalorian. The Book of Boba Fett se lanzará en diciembre de 2021 y, según Favreau, tras el estreno el equipo comenzará a rodar la temporada 3 de The Mandalorian, "de vuelta con el personaje principal que conocemos y queremos". Todo apunta a que los nuevos capítulos de la ficción no llegarán hasta 2022.

Además de los mencionados títulos, el servicio de streaming también estrenará una serie centrada en Obi-Wan Kenobi y encabezada por Ewan McGregor y una producción protagonizada por Diego Luna en el papel de Cassian Andor.

