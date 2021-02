Conoce el motivo por el que Gina Carano ha sido despedida de "The Mandalorian"

Gina Garano, así se llama la actriz y luchadora que interpreta a Cara Dune en la serie The Mandalorian, de Disney+. Muy implicada en el proyecto de la productora Lucasfilm hasta que a cruzado la línea roja, la culpa las redes sociales. Y es que hay que tener mucho cuidado con lo se dice en ellas o con lo que se comparte. Es lo que le ha ocurrido a Gina que compartió una serie de comentarios en sus redes en los que se equiparaba a los políticos republicanos en Estados Unidos y todos sus simpatizantes con los judíos durante el holocausto.

Pero no solo la productora ha roto los lazos profesionales con la actriz, también su agencia de representantes UTA. Carano ha estado muy activa siempre en sus redes sociales reivindicando sus ideales, y no es la primera vez que un episodio parecido a este le ha explotado en sus dedos. En otras ocasiones también se ha pedido su despido por sus opiniones radicales tanto en política como en las decisiones tomadas en el apartado sanitario en este tiempo de pandemia.

Por este motivo Lucasfilm ha anunciado que no contará más con la actriz para las próximas temporadas. En palabras de la productora "Gina Carano no es empleada actualmente en Lucasfilm y no hay planes de que lo eesté en el futuro".

En el mensaje compartido por Gina, y que ya ha sido borrado de su cuenta, pero guardado por sus seguidores. Después de varias polémicas continuadas, la actiz asegura que se siente perseguida por ser 'trumpista', que fue el motivo por el cual compartió varias publicaciones en sus historias de Instragram.

Debido a que la historia se edita, la mayoría de la gente hoy en día no se da cuenta de que para llegar al punto en que los soldados nazis pudieran arrestar fácilmente a miles de judíos el gobierno primero hizo que sus propios vecions los odiaran simplemente por ser judíos¿En qué se diferencia eso a odiar a alguien por sus opiniones políticas?

Esto fue lo que publicó la actriz y que le ha dado tantos dolores de cabeza. A raíz de esta última polémica comenzaba a leerse en twitter el hashtag #FireGinaCarano

// gina carano #FireGinaCarano — esme | wandavision spoilers (@sugarskull_esme) February 10, 2021

Muchos comenzaran a pedir a Lucasfilm y a su empresa matriz Disney que la despidieran. El director de la revista digital Collider, especializada en cina, Steven Weintraub, aseguraba que "no he estado prestando atención, pero acabo de leer lo que ha escrito Giana Carano en sus redes y es preocupante. Disney Studios tiene que decidir de qué lado está".

PRÓXIMAS TEMPORADAS

The Mandalorian es una serie de televisión de Star Wars acción en vivo desarrollada por Lucasfilm. La serie toma lugar alrededor de cinco años después de los eventos de Star Wars: Episodio VI El Retorno del Jedi y se emite exclusivamente en el nuevo servicio de transmisión, Disney+. Empezó a emitirse el 12 de noviembre de 2019. Jon Favreau está escribiendo y es el productor ejecutivo de la serie. Los directores incluyen a Dave Filoni, Deborah Chow, Rick Famuyiwa, Bryce Dallas Howard y Taika Waititi.

Creada por Jon Favreau, The Mandalorian está protagonizado por Pedro Pascal, Gina Carano, Carl Weathers y Giancarlo Esposito. Las temporadas 1 y 2 están disponibles en Disney+. Por el momento no se conoce la fecha exacta de lanzamiento de la tercera temporada de The Mandalorian, pero Jon Favreau ha dado recientemente algunas pistas sobre el lanzamiento.

Ya se han puesto en marcha Ahsoka, Rangers of the New Republic y The Book of Boba Fett, tres spin-offs derivados de The Mandalorian. The Book of Boba Fett se lanzará en diciembre de 2021 y, según Favreau, tras el estreno el equipo comenzará a rodar la temporada 3 de The Mandalorian, "de vuelta con el personaje principal que conocemos y queremos". Todo apunta a que los nuevos capítulos de la ficción no llegarán hasta 2022.

Además de los mencionados títulos, el servicio de streaming también estrenará una serie centrada en Obi-Wan Kenobi y encabezada por Ewan McGregor y una producción protagonizada por Diego Luna en el papel de Cassian Andor.

