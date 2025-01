En una furgoneta prestada de Córdoba a Paiporta (Valencia) para convertirse en los pajes de los Reyes Magos

María comenzó a recibir imágenes de la tragedia natural de Valencia a los pocos minutos de que ocurriera. Se las enviaba una amiga suya, también cordobesa, pero cuyos padres estaban viviendo en Catarroja (uno de los muchos municipios afectados). "Es la única imagen de todo esto que yo tuve, no encendí jamás la tele. Y no me hizo falta. Decidí que me iba a Valencia sí o sí, cogí vacaciones y me puse a organizar", cuenta. En ese momento, aparecen Julia y Ana, que ya habían hecho un viaje durante los primeros días posteriores a la riada. Ahí se conocen y comienzan una aventura que, a pesar de no haber tenido que ocurrir nunca, las ha unido hasta el día de hoy.

Allí, durante los días de limpieza, con los monos completamente llenos de barro, entienden que habrá muchos niños que en Navidad no tendrán regalos de Reyes. Y deciden ser sus pajes. "Empezamos con una chica, que se llamaba Amelie. La paramos en la calle y le dijimos que queríamos hablar con ella. Sin tener mucha idea de cómo hacerlo, le comentamos la idea de ser sus pajes. En ese momento, ella se derrumbó. Ahí entendimos que la loca idea de que los reyes contaran con nosotros no era tan loca, era una necesidad real", narra María.

Julia, María y Ana necesitaron una semana para tejer una red de contactos en Paiporta que llegó a sumar hasta 63 niños locales que ese año, si no era por ellas, recibirían regalos a duras penas o no los recibirían. La ilusión de los niños no entiende de tragedias, así que ellas tres, de forma privada y utilizando sus teléfonos personales, fueron organizándolo todo "con un documento Word compartido", explica Julia. "Llegaron muchas historias, todas diferentes y dolorosas, pero a la vez llenas de esperanza", describe María.

cómo hacer que ningún regalo se pierda

Las tres se dividieron a los niños de manera que cada una se encargase de los suyos. "Lo fuimos ofreciendo y nos decían que sí, así que, una vez que tuvimos claro a quién teníamos que atender, lo demás lo hizo la solidaridad", cuenta Julia. Solidaridad de decenas de familias que pusieron su granito de arena con los regalos cuando se enteraban de la iniciativa de estas tres cordobesas. "Familias, amigos, gente cercana a nosotras que nos han estado echando una mano enorme en cuanto lo dijimos". Ha sido, en términos generales, "una familia de allí con otra de aquí".