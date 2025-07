Fuentes sobre la BLET: "Esto es un tren que tiene 77 vagones, un vagón por pueblo y la locomotora es Córdoba capital"

Salvador Fuentes ha pasado este miércoles por los micrófonos de COPE para hacer balance de los dos años de gobierno del Partido Popular al frente de la Diputación de Córdoba. Una de las oportunidades para la creación de empleo lo ha centrado en la Base Logística del Ejército de Tierra, asegurando que "es un tren que tiene 77 vagones, un vagón por pueblo y la locomotora es Córdoba capital".

En el ecuador del mandato, el presidente provincial también ha defendido la recuperación del papel transformador de la institución, ha puesto el foco en la necesidad de ejecutar los presupuestos y ha repasado los principales desafíos de la provincia, desde la capacidad energética hasta el drama de la despoblación. Pero si hay una cuestión que sigue marcando su agenda política, es el suministro de agua en el norte de Córdoba. “Es un problema que sigue sin resolverse”, ha asegurado, visiblemente molesto con el Gobierno central, al que acusa de bloquear obras clave por motivos políticos.

Fuentes ha insistido en que el Ejecutivo no tiene “ninguna intención real” de solucionar la conexión de La Colada con Sierra Boyera, y se ha mostrado dispuesto a acudir a los tribunales: “Estamos dejando huellas administrativas para que, si no hay más remedio, vayamos a los juzgados a pedir responsabilidades”. El dirigente popular ha recordado que el artículo 123 de la Ley del Agua permite actuar con rapidez en situaciones de emergencia, pero denuncia que, tras casi tres años, las obras no se han ejecutado.

Actualmente, hay agua en los grifos de Los Pedroches y el Guadiato, pero el presidente advierte: el abastecimiento solo está garantizado durante dos años y medio. En ese plazo, dice, hay que resolver de forma definitiva una situación que ha obligado al uso de camiones cisterna y ha provocado un fuerte desgaste en la población. “No podemos seguir en debates procedimentales mientras la gente exige soluciones”, ha subrayado. "La sequía volverá y si es el problema no se ha solucionado, ¿qué le diremos a esas personas afectadas?".

La conexión con el pantano de Puente Nuevo es, a su juicio, imprescindible. “Tenemos tres embalses en apenas 100 kilómetros cuadrados y, aun así, 80.000 personas se han quedado sin agua. Es incomprensible. Hemos sufrido como nadie por falta de previsión”, ha añadido, apuntando a un “déficit de compromiso” por parte del Gobierno de España en infraestructuras esenciales para Córdoba.

El embalse de La Colada visto desde la presa

En este sentido, ha comparado las inversiones hídricas anunciadas en otras provincias andaluzas: “La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir ha dado a Jaén 125 millones y a Sevilla 75, pero en Córdoba seguimos esperando. Nos hablaron de la ampliación de Sierra Boyera, que tiene el proyecto hecho, pero nadie dice nada del presupuesto”.

Entre las actuaciones en marcha, Fuentes ha destacado la inversión de 22 millones de euros para modernizar el tramo entre Iznájar y Los Prietos, una red antigua y con fugas que abastece a más de 250.000 personas en la zona sur de la provincia.

Más allá del agua, el presidente de la Diputación ha reclamado mejoras en la capacidad energética de la provincia. “Desde que la ministra hizo el anuncio en Sevilla no hemos vuelto a saber nada. Y esa conexión es vital para el desarrollo del Guadiato y del norte”, ha dicho. También ha pedido reforzar el sur, donde cree que la provincia puede ser puntera en sectores como la logística o el hidrógeno verde.

El balance de estos dos años lo resume como una etapa centrada en “recuperar la capacidad de actuación” de la Diputación. “Queremos que vuelva a ser un motor de transformación. Hemos apostado por los servicios públicos, la infraestructura y los equipamientos, y vamos a seguir exigiendo lo que esta provincia necesita: conectividad digital, grandes corredores, agua, energía y un entorno favorable para que las empresas puedan generar empleo de calidad”.

Fuentes también se ha referido a la despoblación, para la que considera que no basta con ayudas puntuales. “Hemos puesto un millón de euros para fomentar la natalidad y colaboramos con Cáritas para llegar a quienes más lo necesitan. Pero no basta con eso: hay que ofrecer servicios, conectividad, oportunidades”, ha señalado.

Por último, ha reivindicado el papel de Córdoba en el desarrollo industrial y logístico del país, poniendo como ejemplo la base logística del Ejército. “La BLET no son solo tanques. Hay empresas cordobesas que producen sistemas para garantizar el suministro de agua en misiones internacionales. Eso también es defensa, eso también es innovación”. La oportunidad de la Basel Logística la ha comparado con un tren de 77 vagones. "Cada vagón es un pueblo de la provincia que puede subirse a él".