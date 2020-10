El Festival de Cine de San Sebastián, muy presente en los estrenos de esta semana

Esta semana comenzamos hablando de un documental que llega a la gran pantlla y que ha sido estrenado el día 30. Se trata de “Eso que tú me das”, el documental que Jordi Évole ha realizado a partir de la última entrevista que le concedió su amigo Pau Donés, y que grabó apenas 20 días antes de morir. Un documental que surge del propio Pau Donés, que llama Jordi Évole y le propone grabar la entrevista y hacer luego lo que quiera con ella. Es una cinta triste, muy triste, dura, sin paños calientes, sin sentimentalismos, pero que llega porque, como dice el propio cantante, "voy a hablar de la vida, no de la muerte".

Otra de las que podremos ver y que inauguró el Festival de Cine de San Sebastián, es “Rifkins’ festival”, la última cinta de Woody Allen, que vuelve a elegir España como marco para contar esta historia. Una película que sitúa a un matrimonio en el Festival de Cine de san Sebastián y que ambos se enfrentarán al sentido de su existencia enamorándose de otras personas. Se trata del Woody Allen de siempre algo más descafeinado, pero que no pierde su esencia, a pesar de que la crítica no ha sido muy amable con el director neoyorkino. Hay que destacar a Elena Anaya, que pone el punto local a esta cinta amable y que no decepcionará a las personas incondicionales de Allen.

También desde el Festival de San Sebastián llega "Explota, explota", un musical interpretado por Ingrid García Jonsson que hará las delicias de cualquier tarde de la semana. Una cinta que habla de la censura en España durante los años 70 a través de una bailarina que intenta cumplir sus sueños. Todo ello a ritmo de la música de Raffaela Carrá y con una explosión de colorido, vitalidad y buen rollo. También se encuentran en elenco Verónica Echegui, Natalia Millán o Fernando Tejero entre otros.

Y del Festival de San Sebastián saltamos a Sundance, con la cinta clausuró el festival,

"Falling", el debut como director de Vigo Mortensen y que, desde luego, tiene muy buena pinta y nos deja un buen sabor de boca. Narra la historia de un hombre que ya en su vejez vuelve a casa de su hijo, quien vive con su novio y con la hija adoptiva de ambos. Un drama familiar sensible e inteligente sobre el dolor, las relaciones familiares, la vejez, el deterioro y el amor, en definitiva. Un debut que ha sorprendido gratamente y nos hace pedir más.

“Una ventana al mar” es otra de las películas que nos llegan desde el Festival de San Sebastián. Un drama interpretado por Emma Suárez que nos recuerda que nunca es tarde para vivir, incluso cuando parece que la vida ya no da para más… cuenta la historia de una mujer a la que diagnostican una grave enfermedad y ella decide viajar a Grecia junto con sus mejores amigas. Allí va a recuperar las ganas de vivir y tendrá que tomar decisiones importantes. Se trata de una reflexión sobre la vida, cuando esta se termina, y cuando comienza el amor.

Esta semana llega una película ambientada en el norte del País Vasco, sobre la persecución de mujeres a las que acusaban de brujas a principios del siglo XVII. "Akelarre", que así se llama esta historia, se centra en Amaia, una joven de 20 años que, junto con otras compañeras, es acusada y perseguida por uno de los jueces más famosos de aquella época. Una cinta que mantiene la intriga y se convierte en un alegato en contra del pensamiento único y en favor de la defensa de la mujer. Interesante visión que a pesar de la época en la que está ambientada.

Y terminamos con “La habitación” un thriller fantástico que nos llega desde Francia y que cuenta la historia de una habitación que concede todos los deseos de quienes viven en aquella casa… ¿es posible algo tan bueno a cabio de nada? Un relato que acaba rozando el terror, y que a pesar de que no es muy original, ofrece bastante tensión y giros de tuerca que convencen.

Ahora te toca decidir, cuál ver este fin de semana en tu cine favorito.